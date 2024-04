Fora do BBB, Wanessa Camargo volta aos palcos e já tem show marcado; confira valor do ingresso

Longe da casa mais vigiada do Brasil, a cantora Wanessa Camargo começa a retomar sua rotina de shows e já se prepara para sua primeira apresentação pós-BBB, que será em maio, em São Paulo.

O retorno da cantora aos palcos está programado para o dia 10, na casa de Shows Audio, em São Paulo. Os ingressos já estão sendo vendidos com preços a partir de R$ 70, na pista, e até R$ 200 na área VIP, sem taxas incluídas. Há outras opções e preços para todos os bolsos.

Wanessa x Davi

Desde que foi expulsa do BBB 24 pela discutível agressão contra Davi, Wanessa evitou se expor nas mídias, mas correm boatos de que a Globo vai quebrar uma de suas regras de ouro e levar a cantora para a festa da grande final do reality show.

Recomendados

Wanessa Camargo dança perto da cama de Davi (Reprodução/X)

Wanessa Camargo e Vanessa Lopes, que apertou o botão e desistiu do prêmio milionário, teriam recebido convites da emissora para a grande final, mas não há confirmação de que elas teriam aceitado o convite.

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

Em sua coluna, o jornalista Léo Dias publicou que Wanessa está tendo problemas em lidar com as conseqüências da expulsão do reality show e teria inclusive procurado uma clínica psiquiátrica e um retiro espiritual em Alto Paraíso, Goiás. O estresse provocado pela repercussão de sua participação estaria gerando dificuldade de se alimentar e até dormir, segundo o colunista.

A assessoria da cantora, no entanto, negou os boatos e disse que Wanessa está em casa cuidado dos filhos.