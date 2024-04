Veja os famosos bilionários que estão na lista da Forbes e de quanto é a fortuna deles

A Forbes divulgou na última terça-feira (2) a lista com as pessoas mais ricas do mundo. De acordo com a revista de negócios, existem 2.781 bilionários no planeta, e entre eles estão algumas celebridades.

Enquanto alguns nomes comuns continuam no ranking, outros fizeram sua estreia na lista, como no caso Taylor Swift. Veja a seguir a posição geral com os famosos bilionários e em seguida a ordem de famosos por valor da fortuna.

George Lucas, 548º lugar - US$ 4,1 bilhões

O famoso que está na melhor posição do ranking é George Lucas, criador de ‘Star Wars’. Após vender sua empresa ‘Lucasfilm’ para a Disney, em 2012, passou a ter US$ 4,1 bilhões em ações e dinheiro.

Recomendados

Steven Spielberg, 648º lugar - US$ 10 bilhões

Também ligado ao cinema, o diretor de produções milionárias, como ‘Jurassic Park’, ‘E.T. - O Extraterrestre’, e diversos outros filmes, já arrecadou mais de US$ 10 bilhões.

Michel Jordan, 1033º lugar - US$ 3,2 bilhões

Jogar icônico da NBA e com parceria milionária com a Nike, é um dos poucos atletas profissionais que já ocuparam a lista de bilionátios, com LeBron James e Tiger Woods também conseguindo o feito.

Oprah Winfrey, 1187º lugar - US$ 2,8 bilhões

Uma das apresentadoras de TV mais famosas do mundo também está na lista e é a celebridade feminina com maior fortuna. Seu programa de entrevistas ficou no ar por 25 anos, o que rendeu um bom dinheiro para a apresentadora.

Veja a seguir a lista com 14 celebridades bilionárias em ordem de fortuna: