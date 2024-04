Paulo Ricardo não abraça Davi no BBB 24 e vive cancelamento: ‘Merece respeito’

Paulo Ricardo que se cuide, afinal, os seguidores de Davi estão se movimentando para cancelar o cantor depois do show no BBB 24. Segundo eles, o intérprete da música tema do reality show deixou o motorista de aplicativo no vácuo ao abraçar todos os participantes, exceto Davi, na noite desta quarta-feira (03).

A polêmica fez a hashtag Davi merece respeito surgir durante a madrugada desta quinta-feira (04) nas redes sociais, quando o brother saberá se permanece ou não no BBB. Além disso, o perfil oficial de Paulo Ricardo no Instagram foi dominado por comentários contra a ação do cantor.

Em diversas publicações sobre o show no BBB 24, os fãs do baiano afirmaram que Davi merece respeito. Já outros optaram em dizer que se Paulo Ricardo não abraça o brother, “o Brasil inteiro” dá este abraço nele.

Recomendados

Uma outra pessoa disse que Paulo Ricardo vai engolir ter Davi como campeão do BBB 24. Em outro vídeo, postado no Instagram, um fã disse que foi “extremamente ridículo” e que todos merecem respeito: “Davi campeão pra calar a boca de todo mundo que se desfez dele”.

Público detona Paulo Ricardo

O show de Paulo Ricardo pode ter animado o Top 8 do BBB, mas não animou os fãs de Davi, que durante toda a madrugada de quinta-feira (04) comentaram sobre a falta de abraço no brother.

A partir disso, o cantor foi visto como a “pior participação” da temporada por muitas pessoas: “Vamos derrubar a conta como forma de protesto! Racismo não”, escreveu um perfil.

O favoritismo de Davi também fez com que muitas pessoas deixassem de ser fã de Paulo Ricardo: “Uma pena, eu era muito sua fã , paguei para ir no show e o show foi maravilhoso, fui em vários shows . Mas se eu soubesse que você não é humilde , eu jamais teria ido . Uma decepção saber a forma como você despreza a pessoa”.