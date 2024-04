Kate Middleton: as 5 regras rigorosas de vestuário que a princesa não pode quebrar

Kate Middleton tornou-se ao longo dos anos uma das figuras mais queridas da realeza britânica, como demonstrado pelas reações ao câncer que a princesa enfrenta. Além disso, ela é um dos ícones da moda na atualidade.

E apesar de a esposa de William ter conseguido incorporar seu próprio estilo por trás de seu visual impecável, existem regras estritas que ela deve seguir para evitar problemas com a coroa britânica.

E embora possa parecer uma situação complicada e primitiva, as regras de vestimenta da realeza têm mantido a família com uma aparência elegante e evitando possíveis falhas embaraçosas por mais de 60 anos. Algumas não são tão absurdas e podem oferecer ótimos conselhos para parecer estiloso todos os dias.

Recomendados

Não ao esmalte de unhas brilhante

Não é segredo que às mulheres da realeza é solicitado que usem esmalte nude ou transparente nas unhas. A primeira a quebrar essa regra foi a princesa Diana ao usar esmalte azul brilhante. Kate tem tentado suavizar essa regra ao usar esmalte rosa claro de vez em quando, mas na maioria das vezes a princesa não pinta as unhas, apenas adiciona brilho.

Semi nude sempre

Kate costuma manter suas pernas à mostra na maior parte do tempo e raramente é vista usando meias. No entanto, quando o faz, é importante que sejam em tons nude, muito finas, ou meias-calças, quando participa de eventos importantes. Isso também se aplica especialmente quando o clima assim exige. P

As saias não devem ser muito curtas

Kate não deve usar saias muito curtas ou provocativas. Quando usa vestidos ou casacos, o comprimento sempre deve ser até o joelho, um pouco acima ou abaixo, mas nunca muito curto. Geralmente, nunca estão a mais de três ou quatro polegadas acima do joelho e isso faz parte da etiqueta diária da princesa.

Não se deve tirar o casaco em público

Talvez isso seja algo que não é questionado muito. Na verdade, não é algo em que pensamos com frequência, mas quando Kate comparece a um evento com um casaco, ela nunca deve tirá-lo enquanto estiver lá. Mesmo que ela esteja usando um vestido por baixo, não é apropriado tirá-lo, pois de acordo com o protocolo, é uma ação pouco feminina e que vai contra sua escolha de roupa.

Proibido usar cores muito brilhantes ou contrastantes

Embora Kate tenha um guarda-roupa cheio de roupas de diferentes tonalidades, ela não costuma misturar paletas de cores nem se arriscar com algo muito chamativo. A princesa tende a recorrer a paletas monocromáticas e tons semelhantes, nunca combinando de forma contrastante.