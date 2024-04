Globo ‘esquece’ regra e convida Wanessa e Vanessa Lopes para final do BBB 24 (Reprodução)

Após deixarem o BBB 24, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes podem aparecer na grande final do reality show, marcada para terça-feira (16). Ao que parece, a Globo “esqueceu” uma regra de edições anteriores e mandou o convite para a cantora e a influenciadora.

Segundo a regra, tomada no BBB 23, por exemplo, os participantes expulsos ou que abandonam o reality show não podem participar de qualquer outro momento dentro da casa, ou seja, são excluídos totalmente dos encontros, como a final e o programa 101, que acontece depois que o campeão ou campeã é revelado por Tadeu Schmidt.

Vanessa Lopes desiste do BBB 24 e aperta botão

Desta vez, Boninho teria deixado a regra de lado e convidado Wanessa Camargo, que foi expulsa do Big Brother Brasil, e Vanessa Lopes, que desistiu da corrida pelo prêmio milionário ao apertar o botão gigante que fica na sala da casa, para a festa final, que acontece no dia 16 de abril.

Porém, até o momento, a cantora e a influenciadora digital não teriam confirmado presença na festa do BBB 24, que contará com muitos cantores e atrações. Em suas redes sociais, ambas não comentam sobre o reality show da Globo, mas continuam com postagens sobre o convívio na casa publicadas.

Mudança radical no BBB 25

A Globo decidiu mudar a inscrição para o Big Brother Brasil. Com o fim da atual temporada batendo na porta, a emissora divulgou os detalhes de como será o BBB 25, que estreia no começo do ano que vem, seguindo o calendário tradicional.

Desta vez, Boninho criou um jeito inédito de se inscrever no BBB. Segundo a Globo, as inscrições, que estão prestes a começar, serão em dupla, ou seja, quem desejar entrar no reality show precisa encontrar uma outra pessoa.

Globo muda radicalmente as inscrições para o BBB 25; confira os detalhes

Em um comunicado, a Globo disse que, desta vez, a produção não vai aceitar qualquer dupla na próxima edição. De acordo com a emissora, Boninho procura duplas “que sejam fortemente conectadas por um laço”.

Então, só serão aceitas duas pessoas que são melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto, por exemplo.