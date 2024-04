Para quem é ou já foi casado, entende que uma união como esta nem sempre é uma maravilha. Contudo, pode chegar em algum momento em que a relação fica insustentável, com o divórcio sendo uma solução plausível.

Contudo, podem existir relações que, mesmo sem sentimentos, existem apenas no papel, seja por comodidade, para esconder um segredo, ou inúmeros outros motivos. Este é o caso do casamento entre Charlene e Albert, princesa e príncipe de Mônaco que, de acordo com a imprensa local, existe por “pura fachada”.

Segundo Claude Palermo, ex-contador do casal real, a princesa Charlene, de 46 anos, recebe até mesmo uma ‘mesada’ anual no valor de 1,3 milhão de euro (mais de 7 milhões de reais na cotação atual) para não se divorciar.

Conheça a ‘princesa triste’ de Mônaco que recebe mais de R$ 7 milhões de mesada para continuar casada Imagem: reprodução Instagram (@palaisprincierdemonaco)

As regras do trato incluem a aparição ao lado do marido em solenidades, contudo, a falta do comparecimento da ex-nadadora em alguns eventos oficiais fazem a imprensa especular a separação do casal real.

Princesa triste

As mídias locais costumam tratar a mulher como a ‘princesa triste’, pelo fato de aparecer com o mesmo semblante em todas os eventos. Segundo o jornal francês Le Monde, Charlene costuma gastar a mesada com roupas, sapatos e tratamentos estéticos.

O casal Charlene e Albert, chefe do Estado de Mônaco, tem dois filhos gêmeos, Jacques e Gabriella, de nove anos. De acordo com o site português ‘Flash’, a maternidade é resultado de uma fertilização in vitro.

“Uma relação distante e sem qualquer tipo de intimidade. Diz-se que o casal real nunca partilhou a mesma cama nem mesmo na lua de mel”, escreveu o tabloide em 2023.

Antes de se tornar realeza, Charlene era nadadora, representando o país que cresceu, África do Sul, nas Olimpíadas de Sidney (Austrália), em 2000. Hoje em dia ela possui uma fundação que leva o seu nome e tem como objetivo desenvolver a educação de crianças através do esporte.