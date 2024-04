Reconciliação familiar? Príncipe William e Kate Middleton fazem convite especial a Harry e Meghan

A família real britânica quer iniciar o novo mês com o pé direito. Depois de uma série de notícias preocupantes que têm mantido os Windsor envolvidos em controvérsias no início do ano. No entanto, os membros da realeza têm permanecido firmes diante dos problemas de saúde que afetam algumas de suas figuras, e agora uma reconciliação parece estar se abrindo no horizonte.

Já faz um tempo que o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se afastaram da família real e de seus compromissos públicos, o que certamente tem causado tensão nas relações entre as duas casas reais. Mas isso pode estar prestes a mudar.

Qual foi o convite feito ?

Segundo um especialista real, aparentemente houve uma recente aproximação entre os filhos da princesa Diana e o atual monarca, Charles III, pois supostamente William e Kate pediram ao príncipe Harry e Meghan Markle para levarem seus filhos, Archie e Lilibet, com eles na próxima vez que visitarem o Reino Unido.

Recomendados

De acordo com o autor real, Tom Quinn, Kate concordou com a ideia de ver Archie e Lilibet na Inglaterra, no entanto, a ex-estrela de televisão teria recusado o convite. "Não há como Meghan trazer as crianças para o Reino Unido, William e Kate sugeriram que Meghan e Harry tragam as crianças e que os dois casais e suas famílias tentem se reconciliar, mas a sugestão não levou a lugar nenhum até o momento", explicou o especialista.

A última vez que Archie e Lilibet visitaram o Reino Unido foi durante o Jubileu de Platina da falecida Rainha Elizabeth II em junho de 2022. Enquanto a mãe deles, Meghan, voltou pela última vez à Inglaterra para o funeral da Rainha Elizabeth II em setembro daquele ano, mas dessa vez o casal não levou seus filhos com eles por motivos de segurança, já que os Sussex foram despojados da proteção de segurança do Reino Unido.