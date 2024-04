“Parece muito velha”: Sandra Bullock reaparece após a morte de seu marido e dizem que parece “acabada”

Sandra Bullock é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, que estrelou mais de 10 filmes e, aos 59 anos, continua a colher sucessos.

Há alguns anos, a famosa decidiu tirar um tempo para se dedicar aos seus filhos e sua casa, e seu último filme foi ‘A Cidade Perdida’ em 2022.

"Eu levo meu trabalho muito a sério, mas agora só quero estar com meus filhos e minha família 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso significa que vou tirar um tempo de descanso", explicou a atriz.

E no ano passado ela passou por um momento difícil quando seu marido, Bryan Randall, faleceu aos 57 anos, após lutar por três anos contra a ELA, esclerose lateral amiotrófica.

Sandra Bullock reaparece após a morte de seu marido e afirmam que ela parece muito “velha”

Quase um ano após a morte de seu marido, Sandra Bullock reapareceu em público ao lado de uma de suas melhores amigas, Jennifer Aniston.

A famosa foi vista saindo do consultório de um cirurgião plástico em Connecticut e estava usando uma camiseta branca com uma jaqueta preta e calças esportivas na mesma cor.

A atriz estava com o cabelo solto e ao natural, sem maquiagem, usando óculos escuros, mas muitos notaram as rugas em seu pescoço e começaram a criticá-la, afirmando que ela parecia "acabada".

“Meu Deus, ela parece tão velha”, “mas o que aconteceu com a Sandra, olha todas as rugas no pescoço dela”, “ela até parece com o Michael Jackson”, “Sandra parece muito estranha e tem muitas rugas”, “não duvido que ela vá ao cirurgião, ela precisa consertar o rosto e o pescoço”, “nossa Sandra parece muito velha, parece que ela envelheceu uns 30 anos”, foram algumas das reações nas redes sociais.

A atriz tem se dedicado a viver o luto por seu marido em privado, com seus filhos, e longe das telas. No entanto, muitos têm se dedicado a criticá-la sem levar em conta o sofrimento que está passando ou respeitar seu processo.