O último retoque estético da princesa Leonor que poucos notaram: assim é o seu novo sorriso

A expectativa despertada pela princesa Leonor em cada uma de suas aparições é surpreendente. A herdeira do trono espanhol continua a atrair manchetes, preenche páginas de revistas de papel couché e seu nome também é um sucesso nas redes sociais. É inegável que o fenômeno “Leonormania” existe. Portanto, cada um de seus passos é observado minuciosamente.

O novo sorriso da princesa Leonor

Nos últimos tempos, a princesa de Astúrias usava aparelho ortodôntico. Em 2022, Leonor iniciou seu tratamento para corrigir sua mordida e alcançar um sorriso mais estético, mas também uma boa saúde dental.

Desde aquele momento, o sorriso da princesa Leonor chamou muito a atenção, tanto do público em geral, como de ortodontistas e especialistas em saúde bucal. Neste sábado, a família real espanhola deixou sua marca na aparição na Semana Santa. Mais uma vez, os olhares estavam voltados para Leonor. E é que, embora a maioria tenha se fixado em seu estilo ou em sua forma de agir, há um detalhe que alguns não deixaram passar despercebido: seu novo sorriso.

Durante esta última Semana Santa, a realeza espanhola proporcionou grandes momentos. Antes de buscar Leonor na Academia Militar General, o monarca não hesitou em compartilhar um almoço especial com sua filha e todos os seus colegas. De volta a Madrid, os reis e a princesa Leonor pararam em um restaurante para comer, onde foram fotografados com toda a equipe do bar e a imagem rapidamente se tornou viral.

Centro das atenções na Semana Santa

Após a presença da família real na procissão da Real Congregação de Nossa Senhora da Solidão e do Desamparo de Madrid, os olhares estavam voltados para Leonor e seu novo sorriso protagonista. Os observadores mais atentos notaram que a herdeira do trono espanhol terminou seu tratamento ortodôntico.

Depois de mais de dois anos, Leonor de Bourbon põe fim às suas visitas ao dentista e ao calvário de usar aparelho dental.