O filme mais bonito de 2024 está no Netflix e vai te emocionar desde o início

A plataforma da Netflix não para de surpreender seus espectadores e recentemente adicionou ao seu catálogo um filme romântico e de comédia que já está no top 10 dos mais vistos. Estamos falando da produção polonesa, ‘Sem Pressão’.

Nesta história, o amor e a comédia se entrelaçam, fazendo com que você se conecte com os personagens e viva junto com eles a aventura do que significa ceder quando se ama alguém.

O filme estrelado por Anna Szymańczyk no papel de Oliwia, trata da vida de uma talentosa chef de Varsóvia que recebe uma ligação informando sobre o suposto falecimento de sua avó materna.

Impulsionada por esta notícia, Oliwia embarca em uma viagem para sua remota cidade, apenas para descobrir que sua avó está perfeitamente saudável e que tudo foi um estratagema elaborado para fazê-la voltar para casa.

Redescobrir a vida e o amor

Neste cenário campestre idílico, cercado pelos bucólicos paisagens que a viram crescer, Oliwia começa um processo de reencontro consigo mesma e com suas origens.

Redescobre sua paixão inata pela culinária, uma habilidade herdada de sua querida avó, e mergulha nas tarefas da fazenda da família, cuidando dos animais e trabalhando a terra com suas próprias mãos.

É neste contexto que Kuba entra em cena, interpretado por Mateusz Janicki, um belo fazendeiro local que cativa Oliwia com seu carisma e sua profunda conexão com a vida rural, conforme destacado pelo portal Mindies.

É aí que começa a verdadeira história de amor, pois entre eles floresce uma conexão genuína, construída sobre os alicerces do respeito mútuo e um amor compartilhado pela simplicidade da existência camponesa.

No entanto, à medida que o vínculo deles se aprofunda, surge um obstáculo formidável: os caminhos divergentes que ambos escolheram. Enquanto Oliwia se sente cada vez mais atraída pela tranquilidade da vila, Kuba está firmemente enraizado nessas terras, sendo a fazenda seu modo de vida. Essa dicotomia entre a vida cosmopolita e a rural levanta um dilema transcendental para a protagonista.