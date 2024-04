Remake de ‘Vale Tudo’: Leandra Leal disse que amaria reviver o papel de Renata Sorrah

Grávida de seu primeiro filho (ela tem uma menina), a atriz Leandra Leal fez sua última aparição na telinha da Globo em 2014, na novela ‘Império’, e desde estão não fez nenhuma novela na emissora, mas está sendo cotada para voltar em alto estilo e assumir o papel que foi de Renata Sorrah no remake de ‘Vale Tudo”.

Na novela, que está prevista para entrar no ar no ano que vem, a atriz faria a Heleninha Roitman. “Eu ainda não fui convidada, mas amaria fazer. É Heleninha Roitman, né? Renata Sorrah, ídolo-mor! Seria incrível! E adoro fazer novela, adoro o alcance que esse produto tem, a troca com o público. Vou continuar trabalhando até quando aguentar. Se alguém quiser me escalar com barrigão mesmo, estou aí (risos)”, disse.

Enquanto a confirmação do papel não chega, Leandra acompanha nas tardes da Globo a edição especial de “Cheias de Charme”, que está sendo reprisada na nas tardes da emissora, um grande sucesso de 2012.

Na novela, Leandra vive a empreguete Maria do Rosário, que sonha em ser cantora e se casa grávida com o sósia do cantor Fabian (Ricardo Tozzi).

“Na primeira semana de exibição da reprise, eu estava com Covid e parei para assistir aos capítulos. Que novela boa! Estou na torcida para o filme acontecer. Fico pensando como será reencontrar essa personagem tantos anos depois, perceber como o tempo passou para ela e para mim”, disse a atriz.

Gravidez por inseminação

A atriz de 41 anos revelou que sua gravidez foi feita por inseminação artificial e que mantinha os óvulos congelados desde quando tinha 35 anos. Leandra é também mãe de Júlia, atualmente com 9 anos.