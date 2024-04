Netflix: a série arrepiante de 6 episódios que vai te deixar completamente horrorizado

As séries de ficção científica e terror são as favoritas de milhares de pessoas. Através da Netflix, os assinantes têm acesso a um vasto catálogo repleto de produções que prometem ser arrepiantes e assustadoras. ‘Parasyte: The Grey’ chega para se tornar a melhor opção para os amantes do medo.

‘Parasyte: The Grey’ é uma série cheia de terror e ficção científica que conta a história da luta desesperada da humanidade contra as larvas extraterrestres determinadas a conquistar tudo em seu caminho. Em breve será lançada na Netflix.

É uma série coreana que apresenta o seguinte: um extraterrestre, com membros elásticos e moldáveis, aterrissou no planeta Terra. No entanto, a fascinação inicial rapidamente se transforma em horror quando deste ser surge um tentáculo que se lança em direção ao cérebro de uma pessoa desprevenida, transformando-a em um ser cheio de sede de caos.

"Quando parasitas desconhecidos tomam conta de hospedeiros humanos e vão ganhando poder, a humanidade deve se levantar para enfrentar essa crescente ameaça", revela a sinopse oficial da Netflix.

É uma série baseada no mangá japonês ‘Parasyte’

É uma produção que promete oferecer um enredo cheio de mistério e suspense em cada capítulo, começando com Su-In, interpretada por Jeon So-nee, que após um acidente parece se recuperar milagrosamente, sem saber que dentro dela existe um ser de outro mundo. Enquanto isso, ao redor do mundo, os humanos estão sendo dominados por parasitas com habilidades mortais.

No meio do caos, surge uma equipe conhecida como ‘The Grey’, cuja missão é exterminar a ameaça a qualquer custo. Entre eles, uma mulher com a habilidade de coexistir com o parasita que habita dentro dela e se torna peça chave na batalha pela sobrevivência da raça humana.

A série de ficção científica é estrelada por Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun.