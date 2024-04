“‘Mais bonita que a filha’, quem é a sobrinha de JLo que recebeu elogios e dizem que é idêntica a ela”

Jennifer López não é apenas uma das cantoras e atrizes mais famosas e bem-sucedidas, mas também é uma mulher muito familiar, que sempre coloca sua família em primeiro lugar, incluindo seus filhos, irmãs, marido, pais, sobrinhos e outros parentes.

A famosa gosta de passar tempo com sua numerosa família e sempre que pode se reúne com suas irmãs Lynda, que é jornalista, e Leslie, que leva uma vida mais discreta em comparação com suas irmãs.

Para ela, a família é tudo e ela ama tanto seus filhos quanto os filhos de sua irmã, que são muito próximos de Max e Emme, como pode ser visto em uma foto compartilhada pela atriz e cantora.

Jennifer Lopez posa com sua sobrinha de 15 anos e é elogiada: quem é ela

Jennifer López compartilhou uma imagem familiar em suas redes sociais em que ela aparece comendo sorvete com sua filha Emma e sua sobrinha, que recebeu elogios por sua beleza.

A jovem, que tinha o cabelo preso num rabo de cavalo baixo e usava uma camiseta branca com um moletom bege, é Lucie Wren Lopez-Goldfried, filha de sua irmã Lynda, e que teve com Adam Goldfried, de quem depois se separou.

Já vimos Lucie em outras ocasiões na conta de JLo e na de sua mãe, Lynda, e embora agora ela tenha o cabelo preto, que é sua cor natural, quando tinha 13 anos, ela o tingiu com um balayage em tom platinado com um corte de cabelo long bob assimétrico, e também já usou o cabelo curto.

De qualquer forma, ela parece linda e roubou os elogios na imagem compartilhada por JLo, afirmando que até mesmo "é mais bonita que sua filha".

"Que linda é aquela menina", "nossa, ela é muito mais bonita do que a filha", "ela se parece mais com você do que Emme", "sua sobrinha é linda, é a sua cara", "que divina é aquela garota, tem bom gosto diferente da sua filha", "ela é tão gentil e linda com suas sobrinhas", "adoro o relacionamento que ela tem com sua família", e "aquela garota é linda, se parece muito com você", foram alguns dos comentários nas redes.

Lucie tem 15 anos e é muito próxima de Emme, pois nasceram no mesmo ano, então este ano, em agosto, ela completará 16 anos como a filha de Jennifer Lopez.