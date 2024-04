Kate Middleton e Meghan Markle: Inteligência Artificial revela a foto delas que nunca veremos ao vivo

A equipe formada por Kate Middleton e Meghan Markle era uma das combinações mais vencedoras na família real britânica, a população estava à espera de ver as duas mulheres como amigas e muito unidas, mas a vida real impôs-se aos desejos das pessoas e o resultado foi totalmente oposto, a princesa de Gales e a duquesa de Sussex não têm qualquer tipo de relação nem têm previsto ser amigas no futuro após vários episódios de tensão entre ambas.

Kate Middleton e Meghan Markle posando lado a lado graças à Inteligência Artificial

Apesar de a realidade ser implacável, a Inteligência Artificial criou uma série de retratos de Meghan Markle e Kate Middleton juntas e desfrutando da companhia uma da outra. Algo totalmente impossível de se ver hoje, mas a tecnologia avançou o suficiente para alcançar esse milagre. São sete imagens que recriam como poderiam ser algumas poses das duquesas, se a relação entre elas fosse pelo menos positiva.

A Inteligência Artificial conseguiu algo impossível: Meghan Markle e Kate Middleton juntas como amigas

A Inteligência Artificial fez o impossível para que a esposa do príncipe William e do príncipe Harry pudessem compartilhar o foco sem tensão e mau ambiente entre elas. Incrível, mas verdadeiro, as fotos mostradas no perfil do Instagram de @1royalsnews e @royalstylewatch podem mostrar como poderia ser uma relação hipotética entre as duas mulheres, confidentes e amigas que posariam juntas em algum momento. Nada mais distante da realidade atual.

O afastamento entre Meghan Markle e Kate Middleton tem sido gradual, embora houvesse uma conversa em que supostamente, a princesa de Gales gritou com Meghan poucos dias antes de seu casamento com o príncipe Harry. Um assunto que resultou em lágrimas da duquesa de Sussex e em uma grande raiva por parte de Kate.