Integrante do RBD culpa seu ex-empresário por perder seu canal no YouTube

Christian Chávez O integrante de RBD confirmou em suas redes sociais a exclusão do seu canal (Instagram (@christianchavezreal))

O reconhecido cantor mexicano, Christian Chávez, informou aos seus seguidores através de suas histórias no Instagram que infelizmente seu canal no YouTube foi alvo de roubo e que todo o conteúdo que ele tinha lá foi excluído, incluindo o vídeo de ‘Libertad’, uma música muito significativa para ele, da qual foi produtor em sua totalidade.

O membro da banda de música RBD expressou sua indignação e tristeza ao descobrir que perdeu o controle sobre seu canal no YouTube, que continha todo o seu material fonográfico e videoclipes de suas músicas. Embora não tenha apontado diretamente para ninguém, sua principal suspeita recai sobre o ex-gerente do RBD, Guillermo Rosas, com quem atualmente está envolvido em uma disputa legal.

"Caros todos, como devem ter percebido, meu canal do YouTube foi completamente apagado, incluindo a música 'Libertad', pela qual paguei pela sua produção alguns anos atrás...", indicou Chávez nas redes sociais.

‘Libertad’ é uma música muito significativa para Chávez, pois é uma mensagem dedicada à comunidade LGBTTTIQ+ que ele fez junto com sua amiga e colega Anahí, e que foi lançada em 2011.

Christian Chávez estava desconcertado com o que havia acontecido e, embora ainda não tivesse certeza sobre quem era o responsável, suas principais suspeitas recaíam sobre o antigo empresário da banda, o licenciado Guillermo Rosas. Chávez afirmava que essa pessoa era a única com acesso à sua conta do YouTube.

"Sinto uma dor na alma por esta ação e espero que possa ser explicada. São anos de trabalho para que isto seja feito ao meu canal e seja mudado para outra pessoa. Peço ajuda ao @youtube", conclui o cantor.