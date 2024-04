Demissões na Globo: após 50 anos, Christiane Torloni deixa a emissora

Após quase 50 anos de contrato fixo da Globo, nesta segunda-feira a atriz Christiane Torloni, de 67 anos, anunciou nas redes sociais sua saída da emissora, que passa por um processo de reestruturação e passa a contratar seus artistas por obra.

“E com esse momento divertidíssimo encerro, com CHAVE DE OURO, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada! Eu tenho orgulho de ter vivido a Golden Era de uma empresa que contou com os melhores de sua época!”, disse a artista em um post no qual mostra sua participação no programa “The Masked Singer”, exibido no domingo passado.

Christiane mencionou sua trajetória na emissora desde a década de 70. “Vale a pena conferir ‘Fragmentos’, do @globoplay , com imagens de Gina (1978), minha primeira protagonista! Depois vieram Jô, Dinah, Fernanda, Laila, Haydée, Helena, Teresa Cristina, Iolanda e tantas que já perdi a conta. Completando, em 2025, 50 anos de carreira ininterrupta. Vale ressaltar o Teatrinho Troll, em 1970, ainda na extinta TV Tupi”, citou.

Por fim, a atriz agradeceu aos fãs que a acompanharam em todos esses anos e continuam torcendo por ela. “Sou grata a todos que contribuíram e que continuam torcendo por mim! Aprendi que minha Arte, mais do que entretenimento, é Consolo e Esperança para muitos que vivem sós, hospitalizados ou em asilos para idosos. Minha vocação é meu Norte ! Sigamos.”

REESTRUTURAÇÃO

O processo de reestruturação da Rede Globo começou em 2021 e neste processo demitiu centenas de artistas, diretores, produtores, apresentadores, jornalistas e profissionais das mais diversas áreas da empresa e nem os principais medalhões da ‘casa’ foram poupados.

A empresa esclareceu que continuará contando com seus principais atores em suas produções, mas não mais com contrato fixo, e sim por obra.