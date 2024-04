Com 3 looks de vingança! Shakira exibe seu lado mais sexy enquanto revela como se ‘reconstruiu’

Shakira está vivendo um dos seus melhores momentos na música com o lançamento do seu álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, que já promete uma turnê mundial e uma série de sucessos para a cantora de Barranquilla após a sua mediática separação com Gerard Piqué.

Enquanto está em turnê promovendo seu novo álbum, Shakira compartilhou em várias entrevistas como seu público foi a chave para criar nova música enquanto curava seu coração e terminava de liberar o amor e a dor que o ex-jogador de futebol espanhol deixou para trás.

As revelações de Shakira na revista ‘Allure’

É assim que a cantora de ‘Antología’ voltou a protagonizar uma nova capa de revista, desta vez para a Allure com três looks que deixaram mais de um de boca aberta. Será este o último vestido da vingança antes de fechar um doloroso capítulo em sua vida?

Durante a sua entrevista com a revista americana, a cantora fez várias revelações focadas no feminismo e como teve que se reconstruir para superar a dor da sua separação, onde estava envolvida uma terceira pessoa, neste caso, Clara Chía Martí.

"Eu estava no lodo. Tive que me reconstruir, tive que reunir todas as peças que haviam desmoronado", revelou Shakira à Allure, onde expressou seu desejo de que as mulheres possam explorar suas forças através de suas letras: "No passado, quando as mulheres passavam por uma situação difícil, esperava-se que se importassem com suas maneiras, escondessem a dor, para chorar em silêncio. Isso acabou".

Por sua vez, ela revelou que o filme ‘Barbie’ não foi totalmente do seu agrado, nem dos seus filhos, pois ela deseja que os homens também possam se sentir poderosos: “Gosto da cultura pop quando tenta capacitar as mulheres sem privar os homens de sua capacidade de ser homens, de proteger e prover também”, confessou Shakira à Allure.

Looks mais sensuais

Embora a própria colombiana tenha declarado que no passado usou sua beleza no palco, ela confia muito mais em outras habilidades e em tudo o que as mulheres podem oferecer além da beleza, no entanto, ela posou com alguns dos looks mais sensuais dignos de um vestido de vingança no estilo puro de Lady Di.

Seu vestido sexy de vingança

O primeiro look foi um vestido justo assinado por Christian Cowan com dois espirais na altura do peito e um decote suficientemente revelador e sexy para ser digno da capa da Allure.

Um body sexy branco

O segundo foi um body branco sexy cut-out combinado com meias da mesma cor, que foi coordenado pela estilista Shibon Kennedy, completando seu look imponente com óculos Versace e sapatos de bico com detalhes transparentes nas extremidades.

A cereja no topo do bolo

Por último, Shakira posou com um short preto sexy que foi complementado com meias, um cinto de grandes gemas e um mini top bege, além de acessórios transparentes em forma de bolha.