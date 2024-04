O vídeo da princesa Leonor na discoteca que está agitando as redes: é assim que ela parece

No meio da reta final de seu tempo de formação na Academia Militar de Zaragoza, a princesa Leonor de Borbón voltou a ser tendência nas redes sociais depois que vários internautas afirmaram que na noite anterior estiveram em uma festa juvenil ao lado da próxima herdeira do trono espanhol.

Tendência após vídeo em uma discoteca

Esta não seria a primeira vez que a primogênita do rei Felipe VI demonstra o quanto ela gosta de ter atividades que qualquer jovem da sua idade poderia fazer, mostrando que, embora um dia seja a soberana da Espanha, isso não a impede de tentar coisas novas e divertidas, como sair com seus amigos para comer hambúrgueres ou dançar em uma discoteca.

Princesa Leonor será a sucessora do Rei Felipe Agencias (Agencias)

Sim, é justo desde que completou a maioridade, em 31 de outubro, que a princesa de Astúrias começou a visitar cada vez mais clubes noturnos, embora tente passar despercebida, sua presença chamativa e a equipe de segurança que a acompanha o impeçam.

Testemunhas que estavam em uma noite de festa na discoteca Babia, localizada no número 42 do Camino de Torres, a cerca de 14 quilômetros de AGM, revelaram como foi a experiência para eles de se depararem repentinamente com a futura rainha da Espanha em um estabelecimento noturno.

A princesa de Astúrias foi apenas mais uma civil na discoteca

De acordo com os relatos apresentados no programa de televisão "Socialité" do canal espanhol Telecinco, que também se encarregou de verificar a informação apresentada com imagens, a princesa Leonor foi apenas mais uma civil dentro da discoteca e, inclusive, em alguns momentos tirou seus óculos escuros com os quais tentava esconder seu rosto.

“Se alguém falasse com ela, a princesa respondia muito simpática, os membros da segurança só apareciam se alguém a filmasse diretamente, embora stories pudessem ser feitas normalmente, ela saía porque estava lá, nada mais”, revelou um jovem que estava no local ao programa.