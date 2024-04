“A obra de arte de pior qualidade”: a polêmica e estranha estátua do Príncipe Philip que será removida

Uma estranha escultura de quatro metros de altura representando o falecido príncipe Philip, duque de Edimburgo, será removida por ser considerada “possivelmente a obra de arte de pior qualidade”. A peça é uma versão totalmente abstrata de quatro metros de altura feita de bronze de Philip de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, vestido com um capelo e a túnica da Universidade de Cambridge com um rosto abstrato que lembra “a máscara de uma coruja torcida”, conforme relatado pelo veículo The Guardian.

A estranha estátua do príncipe Felipe que tem causado polêmica desde a sua instalação na cidade de Cambridge

A obra de arte chamada The Don foi projetada para comemorar os 35 anos do reitor da universidade, custou 150 mil libras e gerou controvérsia desde sua instalação em Hills Road ao lado do prédio de escritórios Charter House, de propriedade do The Unex Group, seus promotores, e até agora nenhum artista reivindicou autoria.

Num primeiro momento, os responsáveis pela obra de arte de quatro metros de altura atribuíram o trabalho ao artista uruguaio Pablo Atchugarry, mas ele rejeitou, dizendo que era um "abuso" afirmar que tinha sido ele.

A escultura será removida pela prefeitura da cidade de Cambridge

Atchugarry afirmou: “Não sou o autor desta escultura e é um abuso terem usado meu nome. Espero que alguém me peça desculpas por este mal-entendido”, conforme relatado pelo Daily Mail.

A Câmara Municipal de Cambridge compartilhou um aviso para remover a estrutura de uma vez por todas antes de 11 de agosto, não apenas porque não concedeu permissão para sua instalação, mas também porque tem um "impacto material prejudicial" na aparência da área.

Mas, de acordo com a mesma fonte britânica, o presidente da Unex Group, Bill Gredley, descreveu a peça como “uma obra de arte espetacular”.