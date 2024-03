Shakira destroça Piqué e revela que está em seu melhor momento: “Agora sou livre”

Shakira retornou à indústria musical há alguns dias com seu novo álbum de estúdio intitulado “Las mujeres ya no lloran”. Este lançamento da artista colombiana tem sido considerado um total sucesso, já que nas primeiras 24 horas conseguiu se tornar o álbum mais ouvido do ano até agora. Além disso, também foi classificado como disco de platina em sete ocasiões.

Shakira critica Piqué

Não só conseguiu colher esses sucessos, mas a artista de Barranquilla também conseguiu mais de 10 milhões de reproduções em todo o mundo com este novo trabalho. Muitos de seus fãs estavam ansiosos para ouvir a nova Shakira após sua separação com Gerard Piqué.

A nativa de Barranquilla comentou no 'The Tonight Show' que "tenho os melhores fãs do mundo. Eles estiveram comigo nos bons e maus momentos. Sempre estiveram comigo me apoiando". Além disso, sobre o título de seu novo álbum, Shakira revelou a Jimmy Fallon que "agora é a vez dos homens chorarem".

Recomendados

"Estamos fazendo isso há muito tempo, mulheres. Sempre nos mandavam chorar por sermos mulheres. Sempre nos disseram que temos que controlar nossos sentimentos na frente das pessoas e dos nossos filhos. Ninguém tem que dizer como agir. Agora as mulheres decidem quando, como e até quando chorar", afirmou Shakira.

“Agora estou livre, agora posso trabalhar de verdade”

Shakira confessou de forma muito clara sobre Gerard Piqué: “Foi muito difícil colocar tudo o que sentia em um álbum e dar forma, porque não tinha tempo, era o que era ter um marido. Agora já não tenho. O marido me arrastava, não me deixava. Agora estou livre, agora posso trabalhar de verdade”.

“Eu precisava me sentir melhor, estava me reconstruindo e a única maneira de voltar a estar inteira era através da música, porque é o meu elo. Eu me senti muito melhor escrevendo tudo o que sentia. Este álbum foi minha catarse”, acrescentou Shakira no ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.