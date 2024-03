A poderosa razão e Kate Middleton pela qual não quer mais ver Harry

A notícia do diagnóstico de câncer de Kate Middleton deixou todo mundo boquiaberto, incluindo parte de sua família que, assim como muitos, ficaram sabendo através de um vídeo compartilhado nas redes sociais oficiais da princesa de Gales, incluindo seu cunhado, o príncipe Harry. Apesar de ele e Meghan Markle terem enviado mensagens de apoio, Kate não quer ver o duque de Sussex, mas tem uma forte razão.

Kate Middleton não quer mais ter contato com o príncipe Harry

De acordo com informações do jornal The Telegraph, após o terrível diagnóstico de câncer de Kate Middleton, tanto ela quanto seu marido, o príncipe William, estão totalmente focados em sua recuperação, deixando de lado todas as questões ao redor, incluindo suas diferenças com Harry e Meghan Markle.