“Por que têm que sexualizar tudo?” - criticam coreografia de Shakira por movimentos sugestivos

Shakira está no centro das atenções após o lançamento de seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que também trouxe uma coreografia sugestiva que chamou a atenção de todos.

Isso aconteceu após a visita da colombiana ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, que ela já visitou em outras ocasiões para brincar com o apresentador, falar sobre as novidades de sua vida e, é claro, mostrar sua música.

Por isso, ele não perdeu a oportunidade de mostrar ao mundo ‘Puntería’, um dos temas principais do disco, mas abriu um debate na internet sobre a qualidade e os movimentos de seu show.

As críticas pela coreografia no programa de Jimmy Fallon

Shakira voltou para a televisão americana interpretando a música que lançou há poucos dias e apresentou uma coreografia que não agradou a todos por ser "muito sugestiva", enquanto outros indicaram que já era "repetitiva demais".

Para a dança, a intérprete de Hips don’t lie apareceu usando calças cargo largas em combinação com um top de alças com detalhes cut out em branco, acompanhado de tênis da mesma cor e seu cabelo solto.

"As mesmas etapas já estão cansativas, todas as letras querem dizer a mesma coisa"; "Tudo repetitivo e vulgar, os mesmos passos robóticos são cansativos"; "Não é uma crítica, apenas não é necessário ser tão vulgar, além disso, as mulheres somos mais do que isso"; foram algumas das críticas recebidas pelos internautas.

Por outro lado, houve aqueles que defenderam a famosa, argumentando que ela tem o direito de explorar novas letras, ritmos e estilos, mas que seu talento não pode ser questionado.

A colombiana tornou-se centro de debate nas redes sociais Instagram (Instagram: @shakira)

“Estou chocado! Shakira e Michael Jackson são os melhores dançarinos da história, ponto final”; “Amei a dança”; “Agora posso ir dormir feliz, que grande show”; entre outros comentários a seu favor.