Bruno Gagliasso aparece careca e com 14 kg a menos: entenda novo visual do ator Imagem: reprodução Instagram (@brunogagliasso)

Bruno Gagliasso, de 41 anos, surpreendeu a todos após aparecer com visual totalmente diferente em suas redes sociais. Sem pelos e com brincos, a celebridade escreveu: “Minha nova personalidade é ser careca”. Além do cabelo raspado, o ator também emagreceu 14 kg.

De acordo com o site ‘O Globo’, Gagliasso adotou o visual para participar do filme ‘Por um fio’, que terminou de ser gravada nas últimas semanas. A produção inédita é baseada no livro de mesmo nome de Drauzio Varella, que conta a história do famoso médico brasileiro, interpretado por Rômulo Estrela, que tenta ajudar o Fernando, papel de Bruno Gagliasso, na luta contra o câncer.

Ainda segundo a matéria, Rômulo cortou o cabelo e utilizou um aplique para se parecer com Drauzio. Já Gagliasso escolheu raspar a cabeça e adotou uma dieta líquida para acelerar o processo de emagrecimento no final das filmagens.

“Uma comida? Pão careca.Um parente? Tio Chico.Um filme? Serra Pelada.Uma novela? Brilhante.Um petisco? Azeitona.Uma fruta? Coco.Um vilão? Lex Lutor.Um movimento social? Sem teto.Uma parte do corpo? Dedão.Um número? Zero. Continuem…”, escreveu o ator na legenda no Instagram.