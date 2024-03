‘Testamento: a história de Moisés’ na Netflix: sobre o que se trata a série bíblica para assistir na Semana Santa?

A plataforma de streaming Netflix lançou uma nova série documental chamada ‘Testamento: a história de Moisés’. Esta produção é apresentada como uma opção ideal para os assinantes que procuram uma série bíblica perfeita para a Semana Santa.

Nesta série, é explorada a vida de Moisés, uma das figuras mais emblemáticas do livro religioso.

É narrada pelo renomado ator Charles Dance, conhecido por seu papel de Tywin, o icônico pai e avô ‘Lannister’ na série ‘Game of Thrones’. O papel principal de Moisés é interpretado por Avi Azulay, que oferece uma atuação destacada.

Os produtores da série, Emre Sahin e Kelly McPherson, destacam o apelo da história de Moisés, tanto pelos elementos épicos conhecidos através de filmes como ‘Os Dez Mandamentos’, quanto pelo mistério que envolve sua vida interior.

Enredo

‘Testamento: a história de Moisés’ abrange a vida de Moisés desde seu exílio como marginalizado e assassino até sua transformação em profeta e libertador dos hebreus.

A série mergulha em sua luta interna, suas dúvidas sobre sua identidade e sua própria humanidade. Através da combinação de entrevistas com especialistas e recriações de eventos bíblicos, a série transporta os espectadores para lugares emblemáticos como as margens do Nilo, o Monte Sinai e o Mar Vermelho.

Elenco

Além da narração de Charles Dance e da atuação de Avi Azulay como Moisés, a série conta com um elenco talentoso.

Mehmet Kurtuluş interpreta o Faraó, Dominique Tipper dá vida ao personagem de Séfora, Ishai Golan interpreta Aarão, Reymonde Amsellem Nidam assume o papel de Miriam, e Tülay Günal Göncü interpreta Bithiah.

Data de lançamento

A série ‘Testamento: a história de Moisés’ estreou na quarta-feira, 27 de março de 2024.

Trailer