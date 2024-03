Renascer: Sandra parte pra cima de Egídio e web não deixou de comentar

Nesta semana, Sandra (Giullia Buscacio) partiu pra cima de Egídio (Vladimir Brichta) e a web não deixou de comentar sobre a polêmica cena da novela Renascer. Mostrando que não leva desaforo para casa, a filha do vilão do remake movimentou as redes sociais e elevou o nível da trama das 9.

No vídeo, publicado no perfil oficial da Globo no Instagram, o telespectador que acompanha a adaptação feita por Bruno Luperi ficou muito dividido entre defender a namorada de João Pedro (Juan Paiva) ou a posição do coronel.

Uma pessoa, por exemplo, foi totalmente contra a cena levada ao ar no capítulo da última quarta-feira (27): “A maioria das novelas só ensina o que não presta mesmo ,filhos não respeitam pai vice e versa .....só baixaria”, escreveu ela.

Recomendados

Outra noveleira que viu tudo acabou por defender Sandra dos caprichos do coronel Egídio e disse que a garota tem muita coragem: “Eita! Grandona ela…no dicionário dela não existe a palavra medo”, concluiu uma fã de Renascer.

Em meio ao caos, há quem fale sobre as questões religiosas pontuadas pelo remake de Renascer na Globo: “Maldito fanatismo religioso que mantém mulheres presas no sofrimento, promessas que foram feitas no altar e se tornaram uma grande mentira diante das atrocidades que mulheres e crianças sofrem em suas casas em nome de sua ‘Fé’”.

Porém, nem todos entenderam o que se passa na família do inimigo de José Inocêncio: “Porque ela acha isso do pai dela ? Estou assistindo a novela agora e estou perdida na história, alguma alma boa para me explicar quem é esse pai dela, o que ele já fez por favor?!”, pediu o telespectador da Globo.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.