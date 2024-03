Neymar e Jade Picon juntos? Jogador ignora Bruna Marquezine e cola na influencer em evento de Anitta

Em um evento badalado em Miami em comemoração do aniversário de Anitta, a atmosfera foi alterada pela presença de estrelas, entre eles Neymar, que, ao chegar, gerou um burburinho especialmente entre os fãs de Bruna Marquezine.

Testemunhas afirmam que o encontro inesperado entre o jogador e a atriz no espaço compartilhado da festa foi marcado por um distanciamento evidente, com Neymar dedicando sua atenção a Jade Picon, reacendendo especulações sobre o histórico afetivo entre eles.

Entre os momentos de destaque, Carolina Dieckmann não poupou energia e dançou descalça, encarnando o espírito livre da celebração.

A festa também contou com a presença do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck, além de Juliete, e todos se entregaram à alegria do evento. Diplo, conhecido por seu charme, não deixou de exercer seu papel de conquistador, chamando atenção para si entre as convidadas.

Uma noite de celebração e reencontros

Anitta, radiante com a comemoração de seus 31 anos, aproveitou cada momento na pista de dança, chamando a atenção com sua alegria contagiante e energia inesgotável, símbolos de sua personalidade vibrante.

A festa, prestigiada por mais de 100 convidados que vieram do Brasil especialmente para o evento, ainda teve a honra de contar com a presença de Camila Cabello, elevando o nível da celebração.

Jade Picon chamou a atenção com vestido vermelho

Vestindo um estonteante vestido vermelho, Jade não apenas destacou sua beleza natural mas também seu senso de moda impecável. A festa, que reuniu várias celebridades e figuras importantes do entretenimento, teve um brilho especial com a presença da influencer.

A reação dos internautas ao visual de Jade foi extremamente positiva. Comentários elogiosos não faltaram, destacando desde a escolha da cor do vestido até a postura elegante de Jade no evento.

“Ela simplesmente arrasa em todos os eventos que participa!”, comentou um usuário. Outro acrescentou: “Jade e seu vestido vermelho são a definição de elegância”. Esses comentários refletem o carinho e admiração que Jade conquistou de seu público.