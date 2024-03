“Muito sortuda com o namorado, mas sem estilo algum”, o visual da namorada de Henry Cavill pelo qual a criticam

Henry Cavill A namorada do ator foi criticada pelo recente look que usou (@henrycavill/Instagram)

Henry Cavill é um dos atores mais bonitos e talentosos de Hollywood que participou de filmes e séries como ‘O Homem de Aço’, ‘The Witcher’ e ‘Enola Holmes’.

Não só a sua beleza, mas também o seu carisma e inteligência o tornaram um dos atores mais desejados que enlouquece as fãs, mas o ator já tem dona e é a sua namorada, Natalie Viscuso.

A jovem é uma executiva de Hollywood e estão juntos há três anos, quando anunciaram seu relacionamento em 2021, onde o ator a exibiu nas redes sociais.

Recomendados

No entanto, ela foi acusada muitas vezes de estar com o ator apenas por interesse, para ganhar fama, já que antes de seu relacionamento ser conhecido, ela não era conhecida e agora é.

A verdade é que o relacionamento deles continua e recentemente foram vistos em Londres, onde ela recebeu críticas pelo seu visual.

O visual que está destruindo a namorada de Henry Cavill

Henry Cavill e Natalie Viscuso foram flagrados saindo de seu hotel em Londres para um encontro e, embora parecessem felizes, ela recebeu críticas por seu visual.

A jovem de 32 anos usava uma roupa confortável e moderna, mas muitos consideraram que era "o pior visual".

Natalie usava uma saia longa branca com estampa de ramos verdes, que ela combinou com um suéter branco curto e completou com botas brancas.

Embora seja um traje fresco e confortável, muitos acharam uma má combinação de roupas e afirmaram que, embora fosse uma mulher sortuda por estar com Henry, não tinha bom gosto na hora de se vestir.

"Meu Deus, esse traje... 🤢 wtf", "mas o que ela está vestindo", "que look feio, não faz justiça ao Henry", "ela colocou a primeira coisa que encontrou, não combina", "um dos piores looks que já vi", "muito sortuda por ter o namorado mas não tem estilo", e "ela é bonita, mas não sabe se vestir, se veste como uma senhora", foram algumas das reações nas redes sociais.

Embora em outras ocasiões a jovem tenha recebido elogios por seus looks elegantes, desta vez não foi o mesmo, e ela foi atacada por seu estilo.