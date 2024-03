Grande golpe para Angelina Jolie! A decisão de sua filha Shiloh a deixará ‘arrasada’ e mudará sua vida

Angelina Jolie não é apenas uma grande atriz, também é a melhor mãe e sempre teve um ótimo relacionamento com seus seis filhos, os biológicos Shiloh, Vivienne e Knox, e os adotados Maddox, Pax e Zahara.

Para a atriz, seus filhos sempre foram sua prioridade e desde que se separou de Brad Pitt em 2016, ela ficou com os pequenos e os apoiou em tudo.

No entanto, nos últimos anos, sua relação com Shiloh Jolie Pitt tem se complicado, pois afirmam que a jovem apoia Brad Pitt e o defendeu dela, e até mesmo teria escapado de casa para ir para a do pai, algo que não agradou a atriz.

Recomendados

Além disso, agora a jovem que já tem 17 anos e fará 18 anos em 27 de maio, tomou uma decisão drástica que surpreendeu Angelina.

A decisão de Shiloh Jolie Pitt que deixa Angelina Jolie arrasada

A revista In Touch revelou que Shiloh Jolie Pitt tomou uma decisão que mudará sua vida e Angelina Jolie “não está nada contente”.

E é que a jovem de 17 anos decidiu mudar-se para a casa de seu pai, Brad Pitt, e deixar o lar que compartilhava com sua mãe há anos, o que a deixaria ‘arrasada’, mas apesar de tudo ela a apoia, pois quer a sua felicidade.

"Angelina sabe que Shiloh agora é uma mulher e que pode tomar suas próprias decisões. Shiloh não está infeliz com Angelina, mas logo fará 18 anos e quer agilizar as coisas", disse uma fonte à revista In Touch.

Shiloh é a única dos seis filhos do casal que apoiou o ator no meio de sua disputa com Angelina e o defendeu em várias ocasiões, pois tem um relacionamento muito especial e próximo com ele.

A jovem formou um “vínculo inquebrável” com Brad e compartilham as mesmas paixões. “Eles têm um relacionamento amoroso, divertido e autêntico e são feitos do mesmo molde”, disse uma fonte à revista Life & Style.

O ex-casal ainda está lutando nos tribunais pela custódia de seus filhos, embora Knox, Maddox, Zahara, Vivienne e Pax não queiram nem aceitem isso.