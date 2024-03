Crack do Brasil fala sobre suas crises depressivas e como quase tirou a própria vida

No esporte, têm sido observados muitos casos de pessoas que sofrem de depressão e recentemente foi revelado que uma das figuras do Brasil passou por momentos difíceis após a eliminação nas mãos da Croácia na Copa do Mundo do Qatar 2022.

Nas redes sociais, tornou-se viral o testemunho contundente de Richarlison falando sobre sua depressão e como o psicólogo o salvou em sua entrevista na ESPN UK: “O psicólogo salvou minha vida, eu só pensava em coisas ruins, procurava coisas sobre a morte, só queria ver coisas ruins sobre a morte”.

“Não sei o que passava pela minha cabeça. Cheguei a falar com meu pai, que perseguia comigo o sonho de ser jogador de futebol, e disse: ‘pai, vou desistir’”, fala sobre o quão grave foi sua situação e como acabou afetando-o mentalmente.

Ele explicou que esse problema o acompanhava desde antes da Copa do Mundo e que depois do Qatar 2022, foi a gota d’água. “Acabava de jogar a Copa do Mundo, no meu melhor momento, mas foi meu limite, estava deprimido, sofria muitos ataques, não queria mais. Eu parecia forte, mas depois do Mundial tudo desmoronou”, explicou.

"Procurem um psicólogo se precisarem, é muito importante, salva vidas. Eu tinha o preconceito de que era para loucos, minha família também pensava assim, mas descobri que é uma coisa maravilhosa, a melhor que descobri em toda a minha vida", concluiu Richarlison, que marcou um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo.

Atualmente, Richarlison tem 10 gols no Tottenham, time para o qual se transferiu do Everton. O atacante chegou para ocupar a vaga de Harry Kane, que viajou para a Alemanha para vestir a camisa do Bayern de Munique.