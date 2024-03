Toto Wolff confia em conseguir a chegada de Verstappen para a Mercedes

O panorama da Fórmula 1 vive uma das maiores ‘silly season’, período em que é conhecida toda a rumologia e teorias de mudanças de pilotos entre as equipes, e uma das mais fortes é a possível chegada de Max Verstappen à Mercedes, de acordo com declarações do chefe da equipe, Toto Wolff.

Embora não tenha sido confirmada uma data específica para a incorporação do talentoso holandês às fileiras das Flechas de Prata, Wolff expressou sua convicção de que Verstappen, atual campeão da F1, eventualmente trabalhará com eles.

Em uma entrevista com a Fox Sports Australia, Wolf afirmou: "Uma relação (de trabalho) com ele seria extraordinária (Max) tem que acontecer tarde ou cedo", suas palavras refletem a confiança de que a colaboração entre a Mercedes e Verstappen é mais uma questão de quando do que se acontecerá.

A saída de Lewis Hamilton para a Ferrari na temporada de 2025 deixou uma vaga na equipe Mercedes, e Toto indicou que Verstappen é a principal opção para preencher essa vaga, desde que ele decida assim; embora a incerteza persista em relação à data de uma possível confirmação, o diretor insiste que a porta continua aberta para o holandês.

Wolff também destacou sua longa relação com o colega de equipe do mexicano Checo Pérez e seu pai, bem como sua boa conexão pessoal, fatores que podem facilitar a negociação de um contrato entre ambas as partes.

Uma nova abordagem

O interesse da Mercedes no tricampeão mundial não é novo; mesmo quando o piloto competia na Fórmula 3 Europeia, Wolff já estava acompanhando seus passos, oferecendo-lhe uma oportunidade na F2 totalmente financiada. No entanto, Verstappen optou por uma oferta da Red Bull na época, o que mostrava a dificuldade para a equipe prateada competir com a oferta da equipe de bebidas energéticas.

Embora o neerlandês seja a opção principal, Wolff também mencionou outros possíveis candidatos, como Fernando Alonso, Carlos Sainz e Andrea Kimi Antonelli, piloto da FIA F2. No entanto, deixou claro que o atual campeão ainda é a prioridade para a Mercedes.

O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 parece estar estreitamente ligado à Mercedes, e embora os detalhes ainda não tenham sido concretizados, a expectativa e a emoção em torno de sua possível chegada continuam aumentando.