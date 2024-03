Renascer Renascer: Mariana fica feliz com atitude cruel tomada por José Inocêncio (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana (Theresa Fonseca) fica feliz com uma atitude cruel tomada por José Inocêncio (Marcos Palmeira), que chama um de seus filhos para conversar abertamente.

Em busca de uma trégua com João Pedro (Juan Paiva), o protagonista da novela da Globo chama o caçula para conversar nos próximos dias e diz que errou muito com ele, deixando o rapaz desconfiado do que vem a seguir.

Segundo aquilo que foi divulgado pela TV Globo, os próximos capítulos da novela Renascer prometem muito ao público, já que José Inocêncio, finalmente, chama João Pedro e pede desculpas.

Recomendados

Público detona ‘beijo fraco’ de João Pedro e Sandra em Renascer: ‘Não deu!’ (Reprodução/Globo)

Mas, antes disso, o caçula do coronel questiona se o personagem vivido por Marcos Palmeira na novela das 9 não quer falar sobre Sandra (Giullia Buscacio): “Esse é um assunto só meu, meu pai”, afirma o rapaz.

Inocêncio quase perde a cabeça e diz que não é sobre isso, soltando um “é não... a menos que você não seja mais filho meu”. Em seguida, o protagonista de Renascer solta o que realmente quer dizer ao filho.

Na conversa, José começa a falar sobre o mercado de cacau em Ilhéus e sobre os planos de João Pedro para o futuro com os empregados da fazenda e, num determinado momento, Inocêncio se redime: “O que me importa é que, de repente, eu vi que tava errado a teu respeito. E te peço desculpa por isso”.

Renascer: João Pedro (Juan Paiva) enfrenta José Inocêncio (Marcos Palmeira) depois das desconfianças do pai (Léo Rosario/TV Globo)

Em seguida, o todo poderoso do cacau diz que o filho precisa mandar a filha de Egídio (Vladimir Brichta) embora de lá, deixando Mariana, que escuta tudo, muito feliz. Será que vem uma nova briga entre pai e filho em Renascer?

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.