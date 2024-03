Os anos de prisão que pedem para Luis Rubiales no caso de Jenni Hermoso

No ano passado, um incidente manchou a vitória da Espanha na Copa do Mundo Feminina, quando Luis Rubiales, que na época era presidente da Federação Espanhola de Futebol, beijou a jogadora Jenni Hermoso.

Através das redes sociais, tornou-se viral o momento em que o ex-presidente deu um beijo na boca da frente, segurando-a pela cabeça, o que indignou milhares.

Foram muitas as consequências que Rubiales teve que enfrentar, especialmente quando depois afirmou que tinha pedido permissão à jogadora para lhe dar um beijo e ela supostamente concordou, dizendo "ok".

No entanto, a jovem depois afirmou que não foi assim e negou, garantindo que não tinha sido consensual.

Diante disso, Rubiales foi suspenso por três anos pela FIFA após a investigação pelo beijo e agora o Ministério Público pede dois anos e meio de prisão para o ex-jogador de futebol.

Luis Rubiales é condenado

Nesta quarta-feira, foi revelado que o Ministério Público espanhol solicitou uma pena de dois anos e meio de prisão para Luis Rubiales pelos crimes de "agressão sexual e coação no caso do beijo não consentido" que deu a Jenni Hermoso em 20 de agosto.

Segundo o relatório do Diário AS, o Ministério Público também solicitou a desqualificação de Rubiales para trabalhar no meio esportivo durante o tempo de prisão, dois anos de liberdade condicional e a "proibição de se comunicar com a jogadora e se aproximar dela a menos de 200 metros por quatro anos".

Por outro lado, ele pede que indenize a jovem com 50.000 euros e também solicitou uma condenação de um ano e meio de prisão por crime de “coações” para Jorge Vilda, ex-treinador da seleção feminina, Rubén Rivera, ex-diretor de marketing e Albert Luque, diretor da seleção masculina.

Em um comunicado emitido em 25 de agosto de 2023, Jenni Hermoso afirmou que “me senti vulnerável e vítima de uma agressão, um ato impulsivo, machista, fora de lugar e sem consentimento algum da minha parte. Simplesmente não fui respeitada”.

Além disso, o Ministério Público acusou Rubiales de “pressionar e assediar” a jogadora de futebol quando o vídeo se tornou viral nas redes sociais, para que ela “justificasse e aprovasse o beijo” devido às consequências que poderia enfrentar, mas ela claramente se recusou a fazê-lo.