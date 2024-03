Netflix: a impressionante minissérie de 3 episódios baseada em uma história real macabra

Foi lançada em 5 de março passado e já está no top 5 das melhores séries da plataforma Netflix. Trata-se de ‘O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos’, um documentário chocante que tem dado o que falar devido à sua natureza monstruosa em torno dos abusos infantis.

Baseado em fatos reais, ‘O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos’, conta com 3 episódios que nos mostram que a nova era do gigante vermelho do entretenimento está indo muito bem e continua cheia de adrenalina em todas as suas produções.

A minissérie aborda a investigação e o drama vividos por uma mulher atormentada pelo que passou na escola disciplinar que frequentou na adolescência, expondo a corrupção e o abuso na indústria da juventude problemática nos Estados Unidos, com testemunhos reais, vídeos e entrevistas que ajudarão a compreender essa história macabra.

Parece assustador, mas foi real

De acordo com a história no programa de reabilitação para adolescentes problemáticos, são abusados fisicamente, mentalmente e emocionalmente; tudo no meio de uma onda de mentiras onde nenhum dos seus pais faz algo para ajudá-los a sair dali; e pelo contrário, até alguns parecem felizes em se livrar deles.

A história parece saída de um filme de terror, porque basicamente há um cinismo distorcido em toda a organização para levar as pessoas contra sua vontade, e não se sabe o que é mais doentio, se o tratamento que recebiam ou o fato de suas famílias virarem as costas enquanto lavavam seus cérebros e lisonjeavam seus ouvidos, informa o portal Mundiario.

Então prepare-se nestes dias da Semana Santa para ficar no seu sofá e assistir a este enredo envolvente, com atuações estelares e seu foco na verdade e na justiça, que o manterá grudado na tela.