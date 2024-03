Alejandro Sanz envia mensagem amorosa para Shakira e desencadeia polêmica sobre suas verdadeiras intenções

Shakira está mostrando por que é uma das mulheres latinas que domina o mundo, já que acabou de reunir milhares de pessoas na Times Square de Nova York para um concerto gratuito. A colombiana está celebrando o lançamento de seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, sete anos após o álbum ‘El dorado’ (2017) e dez anos após seu álbum homônimo em inglês ‘Shakira’ (2014), e para isso atraiu cerca de 40.000 fãs ao destino turístico, de acordo com números fornecidos pelos organizadores.

Por razões óbvias, sua apresentação não passou despercebida, entre dançarinos sensuais, seus impressionantes movimentos de quadril e um enorme painel eletrônico que cobria parte de um arranha-céu de onde estava sendo projetada para que ninguém perdesse nenhum detalhe.

“Olá Nova York! Meu Deus, isso é incrível, absolutamente louco. É maravilhoso te ver de novo, cantar para você... Nada se compara a isso. Muito obrigada por todo o amor que têm me dado esta semana durante o lançamento do meu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. E obrigada, obrigada, obrigada por estarem aqui”, disse Shakira com uma mistura de espanhol e inglês.

Recomendados

Embora o show já tenha sido impressionante por si só, nas redes sociais, uma pessoa enlouqueceu os fãs com uma mensagem amorosa para a colombiana. E é que o grande amigo de Shakira, Alejandro Sanz, não perdeu a oportunidade de aplaudi-la e enchê-la de elogios.

Alejandro Sanz gera debate sobre suas intenções com Shakira

Não é segredo que o espanhol tem sido o amigo mais fiel e admirador da colombiana, no entanto, sempre que aparece, causa loucura. Mas desta vez, abriu-se um debate sobre suas verdadeiras intenções.

"Shaki precisa de um verbo só para ela. Um que esteja entre a perfeição, a ilusão e a magia. Bem ali", lê-se em uma imagem da apresentação da Shakira que Sanz publicou em suas histórias do Instagram.

Shakira Alejandro Sanz não deixa de mostrar sua admiração pela colombiana (Instagram)

O espanhol tem provocado os fãs com mensagens "quentes" para Shakira, desde a comemoração dos 17 anos de 'Te lo agradezco pero no', música que gravaram juntos em 2006, até os parabéns de aniversário.

A cumplicidade que ambos sempre demonstraram levou os fãs a expressarem o desejo de vê-los juntos como um casal. “Juntos são uma bomba. Vocês juntos são um poema”; “PRECISO QUE SE CASEM”; “POR FAVOR, FIQUEM JUNTOS JÁ!!!”. “Minha fantasia é que um dia eles percebam que na realidade sempre foram os dois”, lê-se nas redes sociais.

Shakira A colombiana está triunfando com seu novo álbum (Instagram)

Embora claro, alguns afirmam que entre eles pode haver uma amizade sincera e ponto. "Deixem de delirar, Alejandro e Shakira são amigos e pronto. Eles sempre se apoiaram e não precisam ser um casal para isso". "Ai, eles são amigos há 30 anos, vejo que o único homem que realmente foi fiel a ela, pelo menos em amizade, nunca a abandonou, passaram parceiros, mas um amigo incondicional". "A "verdadeira amizade existe" ou o amigo que se alegra com os triunfos de seus amigos/as". "Os amigos também dizem essas coisas. Normalizem que há homens e mulheres que são mais do que amigos, irmãos de vida", lê-se.

A eterna cumplicidade entre Shakira e Alejandro Sanz

Embora ambos tenham seguido com suas próprias vidas separadamente, sempre permaneceram próximos, mostrando a mútua admiração que têm um pelo outro e apoiando-se nos momentos difíceis, como a recente separação de Shakira e Piqué e a depressão pela qual Sanz passou.

Shakira A colombiana celebrou seu aniversário e Alejandro Sanz aproveitou para felicitá-la (Instagram)

A relação entre Shakira e Alejandro Sanz transcendeu as fronteiras da música, tornando-se um exemplo de amizade e colaboração na indústria. Desde o primeiro encontro na década de 1990, quando se encontraram em um concerto na Colômbia, até os dias de hoje, cultivaram uma conexão única tanto pessoal quanto profissionalmente. Sua colaboração mais destacada, ‘La Tortura’, tornou-se um hino global e lhes rendeu um Grammy Latino em 2006.

Ao longo dos anos, eles compartilharam o palco em várias ocasiões, demonstrando uma química inegável e um profundo respeito mútuo. Além da música, seu relacionamento tem sido marcado pelo apoio mútuo em momentos-chave de suas carreiras e pelo carinho que ambos expressam publicamente.