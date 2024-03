Palácio de Kensington esclarece dúvidas sobre o diagnóstico de Kate Middleton

Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge, compartilhou recentemente que está em estágios iniciais de quimioterapia preventiva após o diagnóstico de câncer, descoberto após uma cirurgia abdominal em janeiro.

Em um comunicado emocionante, ela descreveu o diagnóstico como um “enorme choque”, mas afirmou que está “ficando mais forte a cada dia”. A família real e o Palácio de Kensington responderam a perguntas sobre o bem-estar, diagnóstico e plano de tratamento da Princesa, enfatizando a prioridade dada à sua saúde e família.

Enfrentando a doença com coragem

Kate e o Príncipe William têm gerido essa difícil situação de forma privada, pelo bem de seus filhos, George, Charlotte e Louis, explicando a situação de maneira adequada para eles.

A Duquesa expressou gratidão pelo suporte de sua equipe médica e destacou a importância do apoio de William durante este período desafiador. Ela se comprometeu a focar na recuperação, antecipando seu retorno ao trabalho assim que possível, mas reconhecendo a necessidade de priorizar sua saúde no momento.

Quando Kate descobriu sobre sua doença?

O câncer de Kate foi descoberto após a operação que ela fez em janeiro. O Palácio de Kensington explicou que ela foi diagnosticada “depois que os testes pós-operatórios foram concluídos e os resultados revisados”.

Qual tipo de câncer Kate tem?

Não foi confirmado que tipo de câncer Kate tem, nem em que estágio, e esta informação permanecerá privada. O palácio disse: “Não compartilharemos mais nenhuma informação médica privada. A princesa tem direito à privacidade médica, como todos nós”.

Qual tratamento Kate está fazendo?

Kate começou a quimioterapia preventiva no final de fevereiro. O Palácio de Kensington disse: “A princesa está agora em recuperação, tendo iniciado um curso de quimioterapia preventiva”.

A duração do tratamento está sujeita a orientação médica. O Palácio não divulgará detalhes de onde Kate está sendo tratada.

Por que Kate evitou compartilhar o diagnóstico?

Entende-se que Kate queria tempo e espaço para aceitar seu diagnóstico de câncer e se recuperar da cirurgia abdominal. O Príncipe e a Princesa de Gales optaram por esperar até que seus filhos terminassem a escola para as férias da Páscoa.

O Palácio de Kensington disse: “A princesa quis compartilhar esta informação quando ela e o príncipe sentiram que era certo para eles como família”.

Kate está sendo tratada no NHS?

Esta informação não foi confirmada. A primeira operação de Kate ocorreu na London Clinic, um hospital privado, mas não se sabe onde e como a princesa está recebendo o tratamento atual.

O Palácio de Kensington não compartilhará esses detalhes. Entende-se que os médicos de Kate considerarão uma série de fatores ao decidir onde ela será tratada, incluindo o impacto potencial em outros pacientes.

Quando Kate retomará os deveres reais?

Kate espera voltar ao trabalho assim que estiver bem, mas por enquanto está focada no tratamento. Ela disse: “Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda sensação de alegria e estou ansiosa para voltar quando puder, mas por enquanto devo me concentrar em fazer uma recuperação completa”.

O Palácio de Kensington disse: “A princesa retornará às funções oficiais quando for liberada para fazê-lo por sua equipe médica. Ela está de bom humor e focada em uma recuperação completa... O Palácio de Kensington fornecerá informações, quando chegar a hora.” certo, e a Princesa pode reiniciar o trabalho e suas funções.”

Fonte: Daily Star