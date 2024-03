Maltrata e humilha seus funcionários? A atitude de Jennifer Lopez com sua assistente que causou indignação

Um vídeo de Jennifer Lopez reacendeu os rumores que têm circulado há anos sobre a forma como ela trata seus funcionários, sendo rotulada como uma das celebridades mais difíceis de se trabalhar e gerando manchetes que revelam alguns dos desrespeitos que ela cometeu, sendo descrita como ‘despótica’ e ‘cruel’.

Foi um vídeo que reavivou as teorias sobre as exigências da cantora com seus funcionários, confirmando alguns testemunhos que mencionavam que JLo não só impedia as babás de seus filhos de descansarem, fazendo-as trabalhar por 16 horas seguidas, mas também chegou a demitir seus dançarinos apenas por seu signo do zodíaco, além de pagar pouco aos seus motoristas.

Isso não é tudo, pois lembraram da controvérsia que houve no Super Bowl de 2020, quando se disse que não queria dividir o palco com Shakira, além de ter fortes exigências nos hotéis onde se hospedava para que os funcionários cumprissem certos critérios pelos quais a definiram como uma verdadeira ‘diva’.

Vídeo de Jennifer Lopez ‘humilhando’ sua assistente ressurge

Um usuário nas redes sociais resgatou um vídeo de Jennifer Lopez gravado em 2019, onde ela repreendeu uma ação da atriz para sua assistente, comentando: "Aqui está JLO cuspindo chiclete na mão de sua assistente no meio da cidade de Nova York. Que comportamento tão rude e inadequado. Não há motivo para tratar seus funcionários assim".

A publicação rapidamente se encheu de comentários dos usuários que rotularam a ação de Jennifer Lopez como 'rude' e 'humilhante'. No referido vídeo, é possível ver a atriz filmando uma cena quando ela para e cospe algo na mão de sua assistente, que para o usuário parece ser um chiclete, embora não se saiba se foi exatamente isso que ela fez ou se era algo diferente.

Essa cena é do filme ‘Chefe por Acidente’ (Second Act), onde a atriz exibia um corte de cabelo bob longo, embora a ação da atriz não seja explícita, o vídeo provocou um debate intenso e prolongado.

Não há evidências de que Jennifer Lopez maltrate seus funcionários

Se não está nas manchetes supostamente acabando com a estabilidade de Ben Affleck, Jennifer Lopez é apontada como uma diva pelos supostos maus tratos que daria aos seus funcionários, como teria sido refletido no vídeo que o usuário @ThePopStage teria revivido e gerado desagrado na comunidade de 'X'.

Muitos reprovaram a ação de Jennifer Lopez, alegando que ela poderia muito bem ter usado um lenço em vez de cuspir diretamente na mão de sua assistente, “Esta mulher sempre foi assim tão repugnante, não há novas provas”, “Estou preocupado com a pobre assistente que tem que lidar com o comportamento desastroso de JLo todos os dias. Ela mesma poderia ter colocado a goma de mascar no lixo”.

No entanto, houve quem destacasse que a atitude de Jennifer Lopez não é algo novo nos sets de filmagem e que são coisas que geralmente são vistas como algo comum por parte dos atores: "Ela está filmando algo, isso é o que os assistentes fazem. Aqui não há nada incomum".