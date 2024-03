Estes são os memes que surgiram após as fotos sensuais que Selena Gomez publicou e depois apagou

Atônitos, assim ficaram os 429 milhões de seguidores da artista Selena Gomez quando neste domingo, 24 de março, ela publicou duas fotos sensuais de lingerie, que rapidamente apagou para depois se mostrar “real” com outra imagem em preto e branco. No entanto, foi tarde demais, porque a velocidade com que os internautas capturaram sua publicação foi mais rápida do que sua ação.

Selena mostrou suas duas poderosas razões para se orgulhar, pois usava um sutiã preto que deixava à mostra seus seios grandes, chegando quase a mostrar um mamilo. Ficou claro que ela se orgulha do tamanho de seus seios, embora não se saiba se os retirou das redes devido aos ataques dos haters ou por engano.

Selena Gómez Instagram

O fato é que não passou despercebido e os memes em X não demoraram a aparecer, assim como as demonstrações de sororidade, e escreveram: “Essa versão de Selena Gomez me faz lembrar a Milf de American Pie”, “Selena Gomez pegou o mal da twitteira: mostrando peito à menor provocação”, “Até recentemente, eu via os seios de Sydney Sweeney todos os dias, agora vejo os seios de Selena Gomez todos os dias”.

Recomendados

No entanto, os sinais de apoio foram sentidos: "Venha para Selena Gomez e eles dizem que ela está gorda, o que vocês acham? Eu a vejo linda", "Selena Gomez é a prova viva de que para ser sexy e sensual, não importa os quilos a mais, ela parece tremendamente feminina, segura e empoderada", e "Enquanto ela se sentir feliz com seu corpo, a opinião dos outros não importa".

Outros afirmam que foi uma estratégia publicitária para chamar a atenção, já que hoje, 25 de março, o cantor de ascendência mexicana lançou no mercado o novo blush de sua marca de cosméticos Rare Beauty. Através também de seu Instagram, ele publicou um pó luminoso e suave, que "combina a cor leve de Soft Pinch e o brilho vítreo de Positive Light para obter o melhor dos dois mundos em um único pó". O produto estará disponível nas lojas a partir de 28 de março.

Selena sofre de lúpus, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca os órgãos e pode afetar todo o organismo em geral. De acordo com a Clínica Mayo, essa condição pode combinar fatores genéticos com o ambiente da pessoa. O lúpus deteriorou a função dos rins da atriz, levando-a a passar por um transplante.

A artista de 30 anos, desde o seu diagnóstico, ganhou muito peso devido aos medicamentos, algo que tem sido duramente criticado por aqueles que apenas se preocupam com a sua aparência e não com os problemas de saúde que a levaram quase à morte.