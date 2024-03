Expulso ou não? Público diz que Davi foi defender Alane e Matteus no BBB 24

Davi pode ser expulso do BBB 24 a qualquer momento, pelo menos na visão do público que bombardeou as redes sociais do Big Brother Brasil com motivos claros para a produção analisar com cuidado as cenas da última briga com Bin dentro da casa.

Mas, depois do barraco, onde Bin gritou que Davi “vai dar uma cabeçada” nele , Matteus, Isabelle, Beatriz e Alane tentaram animar o brother e foram até a cama onde ele estava pensativo sobre a possibilidade de ser expulso ou eliminado no paredão desta terça-feira (26).

No quarto, Alane mostrou a foto da família de Davi e disse que era “por essas pessoas” que ele estava no BBB 24. Já a web pegou ranço do funkeiro e disse que Bin deve deixar o confinamento como aconteceu com Wanessa Camargo, que foi expulsa do BBB após “bater num edredom”, como foi lembrado pelos fãs.

Mas, no perfil oficial de Davi no Instagram, os seus seguidores falaram sobre a briga e reforçaram que o motorista de aplicativo foi defender Alane e Matteus do MC durante o último Sincerão.

“O Davi foi defender a Alane e o Matteus do Bin , tá muito claro isso. Ele chegou já pedindo pra ter calma e o Bin falou que Mateus rebolava ( espero q não seja naquele sentido ruim da palavra) e a Alane tava defendendo Matteus. O Davi chegou pra defender os dois e o Bin já tava indo pra cima do Matteus só porque sabia que o cara não é de brigar. Acho digno o Davi ter ido sim !”, escreveu uma pessoa.

Um outro fã disse que Davi é “um amigo verdadeiro” e que ele arriscou sua permanência no BBB 24 “para defender Alegrete”. Ainda sobre Matteus, um outro seguidor do baiano disse que o participante “conheceu o que é ser um amigo de verdade”.

Mesmo quem tente fugir da bomba envolvendo Davi e Bin no BBB 24 acabou perdendo o sono: “Gente, eu fiquei tão tensa que não consegui dormir! Só acalmei agora vendo o carinho dos amigos com ele! Esse sim é um amigo de verdade! Foi lá e peitou o leitão!”.