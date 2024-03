Sósia de Kate fala sobre vídeo polêmico com William

Heidi Agan, conhecida por se passar por Kate Middleton, quebrou o silêncio sobre a polêmica filmagem com o Príncipe William na Windsor Farm Shop, afirmando que não estava envolvida na situação. Ela destacou a importância de respeitar a privacidade da família real britânica.

Agan, que tem representado profissionalmente a personagem de Kate Middleton por mais de uma década, foi alvo de especulações após o surgimento do vídeo. No entanto, ela afirmou categoricamente que não estava presente no local, mas sim trabalhando em outro compromisso.

Defesa da privacidade Real

Diante das crescentes teorias e especulações online, Heidi Agan pediu que as pessoas respeitassem a privacidade da família real, especialmente durante a recuperação de Kate Middleton de uma cirurgia abdominal. Ela enfatizou a importância de encerrar as especulações e permitir que a família real se recupere em paz.