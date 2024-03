Revelaram que a princesa Diana era maltratada na infância por sua babá

A vida da falecida e muito lembrada princesa Diana foi marcada por dificuldades desde a infância. Mediaticamente, é dito que ela sofreu infidelidades por parte de seu marido, o atual rei Charles III, algo que a afetou a ponto de desenvolver depressão e anorexia. No entanto, ainda há detalhes não totalmente esclarecidos sobre sua infância, como revelado por seu irmão Charles Spencer, que compartilhou que ambos sofreram abusos quando eram crianças.

Desde o seu casamento com o então príncipe Charles, a vida de Diana não foi fácil, uma vez que as pressões próprias da realeza a tornaram alvo da imprensa e dos paparazzi, ao ponto de o acidente de carro de 1997 em que ela morreu ter acontecido enquanto fugia de fotógrafos com o seu parceiro, o bilionário egípcio Dodi Al-Fayed.

As dificuldades estiveram presentes na vida da princesa Diana desde criança. O portal Quien publicou que seu irmão Charles Spencer, IX conde Spencer, revelou em uma entrevista ao programa ‘Sunday with Laura Kuenssberg’ da BBC One, que a babá deles os batia quando faziam algo errado.

"Costumava bater em nós dois na cabeça, se descobrisse que tínhamos feito algo errado, obviamente sem o conhecimento do meu pai, mas realmente nos doía", disse Spencer sobre a babá, a quem ele se referia como Nanny Forster.

Princesa Diana quando criança

O homem, de 59 anos, explicou que "não foi um simples golpe no pulso, foi um estalo, sabe, ainda me lembro disso".

Charles Spencer não culpou seus pais, John Spencer e Frances Spencer, já falecidos, pelo que aconteceu.

O irmão da princesa Diana e sua história de abusos

O Conde Spencer já falou sobre os abusos que sofreu na infância em suas memórias, intituladas 'Uma escola muito particular'. Lá, ele conta como durante sua infância, a ele e a outros alunos eram dados "punições brutais" no internato de Maidwell.

O irmão da princesa Diana contou que foi vítima de abuso sexual e que perdeu sua virgindade durante as férias aos 12 anos. Para isso, ele pagou 15 libras a uma prostituta, algo que deixou um "vazio profundo".

Diante das denúncias de abuso na escola interna, quem lembrou que a instituição publicou um comunicado que dizia: “É instrutivo ler sobre as experiências que Charles Spencer e alguns de seus colegas tiveram na escola, e lamentamos que essa tenha sido a experiência deles. É difícil ler sobre práticas que, infelizmente, às vezes eram consideradas normais e aceitáveis naquela época. Na educação atual, quase todos os aspectos da vida escolar evoluíram significativamente desde os anos setenta. No centro das mudanças está a proteção das crianças e a promoção do seu bem-estar”.