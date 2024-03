“Recupere-se, princesa”: Kate Middleton recebe apoio após admitir que está com câncer

A mais recente aparição da Princesa de Gales, Kate Middleton, causou grande comoção, após várias semanas de rumores sobre seu estado de saúde após uma cirurgia abdominal de emergência à qual foi submetida em janeiro passado.

Desta vez, a monarca decidiu aparecer sozinha em seu vídeo e falar sinceramente com a população, que até suspeitou da aparição de uma sósia para despistar os paparazzi.

Embora tenha afirmado que a cirurgia à qual foi submetida correu bem, os exames posteriores confirmaram o diagnóstico mais temido: câncer. A sua equipe médica teria recomendado iniciar o tratamento com quimioterapia preventiva, um processo para o qual pediu total respeito à privacidade familiar. "Foi um choque".

As reações não demoraram a chegar. Um dos primeiros a compartilhar seu comunicado foi o Rei Charles III, que confirmou precisamente seu diagnóstico de câncer de próstata. Ele não apenas expressou orgulho por Kate, mas também disse estar em contato com sua nora ainda mais nas últimas semanas.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também se pronunciou desejando uma recuperação "completa e rápida" para a princesa de Gales, citaram as agências de notícias. Os membros da realeza britânica expressaram choque e as redes sociais se encheram de mensagens de apoio à esposa do Príncipe William.

"A notícia sobre a Princesa Kate é um lembrete de que o câncer não discrimina. Espero que sua coragem ao compartilhar sua luta inspire outros e ajude a aumentar a conscientização sobre essa doença", "Que mulher extraordinária. Recupere-se, princesa".

Os olhos do mundo estão voltados para a família real britânica, especialmente devido ao estado de saúde de vários de seus membros. Após o anúncio de Kate Middleton, os seguidores também apoiaram seu pedido de respeito à privacidade. “Agora é hora de parar com as teorias da conspiração e respeitar sua privacidade. O câncer não é um jogo e são momentos muito difíceis”.