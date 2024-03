Palácio de Kensington responde a investigação sobre espionagem ao histórico de Kate Middleton

O Palácio de Kensington não foi afetado pelo furacão midiático que atingiu o casamento dos Gales e, especificamente, sua matriarca, Kate Middleton. Contra marés conspiratórias, o escritório de imprensa do príncipe William e sua esposa mantiveram um perfil discreto em relação às informações e diante do novo relatório de uma investigação na London Clinic, onde Kate foi internada para sua infame cirurgia abdominal, por alegado espionagem, o Palácio de Kensington mantém a mesma postura.

"É uma questão da London Clinic", disse sobre o relatório, sem adicionar mais comentários. Como foi relatado anteriormente, o escritório dos príncipes de Gales ofereceu detalhes mínimos sobre o estado da princesa, exceto por indicar que ela estaria retomando suas atividades oficiais após a Semana Santa.

Por que estão realizando uma investigação na London Clinic, onde Kate Middleton foi operada?

Na manhã desta quarta-feira, foi noticiado que uma agência de supervisão de privacidade do Reino Unido está investigando um relatório de que funcionários do hospital tentaram acessar o histórico médico da princesa de Gales quando ela estava internada lá para uma cirurgia abdominal.

Recomendados

A Oficina do Comissário de Informação disse: "Podemos confirmar que recebemos um relatório de infração e estamos avaliando as informações fornecidas".

O jornal Daily Mirror afirmou que pelo menos um dos funcionários do centro tentou acessar os relatórios de Kate durante sua estadia no centro, em 16 de janeiro passado. De acordo com a agência de notícias AP, a clínica também não respondeu ao pedido de comentários sobre o assunto.

Por outro lado, há alguns dias, Kate foi vista caminhando ao lado de William na loja de uma fazenda, sorridente e tranquila. A jornalista da BBC, Helen Wade, visitou o set de 'Let's See' para responder a todas as polêmicas que surgiram no Reino Unido em torno do estado de saúde de Kate Middleton. "A princesa de Gales está muito recuperada. As imagens que o 'The Sun' publicou realmente são dela, o palácio confirmou", quis esclarecer.

Também afirmou o alto preço que as imagens divulgadas pelo The Sun junto com o TMZ teriam custado: “Tenho entendido que eles pagaram meio milhão de libras. Esse é o valor informativo dessas imagens”, revelou.