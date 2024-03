Mesmo em recuperação, Kate Middleton trabalha de casa no projeto “de sua vida”, segundo fontes

(Photo by Stephen Pond/Getty Images) (Stephen Pond/Getty Images)

Aos 42 anos, a Princesa de Gales, Kate Middleton, tem demonstrado uma dedicação ímpar a um projeto que ela mesma define como o mais significativo de sua trajetória pessoal e profissional.

Este empreendimento, batizado de Shaping Us e idealizado pela Fundação Real Centro para a Primeira Infância (RFCEC), tem como principal objetivo destacar a importância fundamental dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil.

A princesa, mesmo enfrentando o processo de recuperação após uma cirurgia abdominal, não tem medido esforços para se manter ativa no projeto, trabalhando diretamente de sua residência para garantir que sua visão continue a se concretizar.

Empenho na causa infantil

Desde que o projeto Shaping Us foi lançado no ano anterior, Kate Middleton tem estado na linha de frente, esforçando-se incansavelmente para que sua mensagem alcance o maior número possível de pessoas e instituições.

Um dos pilares de sua estratégia tem sido o apoio ao desenvolvimento e ao ensaio de uma inovadora ferramenta de observação.

Essa ferramenta, destinada a profissionais da saúde que visitam famílias, possibilita um monitoramento mais efetivo do desenvolvimento social e emocional

das crianças em estágios iniciais da vida. Inspirada por uma metodologia semelhante que conheceu durante uma visita oficial à Dinamarca, Kate sugeriu a implementação deste sistema no Reino Unido, evidenciando seu comprometimento com o sucesso do projeto e o bem-estar infantil.

Esse engajamento da princesa não apenas sublinha sua paixão pela causa, mas também destaca o potencial de impacto do Shaping Us no futuro das crianças britânicas.

À medida que sua recuperação progride, cresce a expectativa pela retomada de suas atividades públicas. O Palácio de Kensington tem indicado que, embora seu retorno oficial aos compromissos públicos seja improvável antes da Páscoa, a dedicação de Kate ao projeto não diminuiu.

A iniciativa Shaping Us da RFCEC, com Kate Middleton à frente, representa um marco na abordagem do desenvolvimento infantil, promovendo uma maior conscientização sobre a importância dos primeiros anos de vida.

Este trabalho não apenas reforça o compromisso da princesa com questões sociais profundas, mas também serve como um chamado à ação para pais, cuidadores e profissionais da saúde para reconhecerem e apoiarem o desenvolvimento emocional e social desde o nascimento.

Fonte: Terra