Latin American Music Awards 2024: conheça os indicados

O Latin American Music Awards, uma das cerimônias mais esperadas pelos amantes da música latina, estão se aproximando rapidamente, e os fãs estão ansiosos para descobrir quem serão os vencedores deste ano.

Com uma emocionante lista de indicados, esta nona edição promete ser memorável. Os principais concorrentes deste ano são Peso Pluma e Feid, que lideram a lista de indicados com impressionantes 12 indicações cada um.

Quando será a gala do Latin American Music Awards 2024?

Bad Bunny e Grupo Frontera estão logo atrás, com 11 indicações cada. A Colômbia também marca presença com força, com Karol G e Shakira recebendo 9 indicações cada. Quanto aos apresentadores, a noite estará cheia de energia e entretenimento com a presença de Alejandra Espinoza, Carlos Ponce e Thalía, que animarão a cerimônia e darão um toque especial à noite.

A consulta está agendada para quinta-feira, 25 de abril, às 18:00 horas (horário da Cidade do México), em Las Vegas, Nevada.

Veja como pode votar no seu favorito

Para os fãs que desejam participar no processo de votação, há uma oportunidade única para escolher seus favoritos entre os 76 artistas nomeados em categorias que abrangem gêneros como pop, urbano, regional mexicano e tropical. O processo é simples: basta acessar o site oficial www.lamasvota.com/vota e se registrar usando um endereço de e-mail válido.

As votações estarão abertas de 19 de março até segunda-feira, 1 de abril, às 23:59 horas, então os fãs têm um período de tempo limitado para expressar seu apoio aos seus artistas favoritos e contribuir para determinar quem levará para casa os cobiçados prêmios.

Latin American Music Awards 2024: indicados

Artista do Ano

Bad Bunny

Carin León

Eslabon Armado

Feid

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Novo Artista do Ano

Bad Gyal

Chino Pacas

Gabito Ballesteros

Majo Aguilar

Peso Pluma

Venesti

Xavi

Yng Lvcas

Young Miko

Zhamira Zambrano

Música do Ano

‘Bailando Bachata’ - Chayanne

‘El Merengue’ - Marshmello &Manuel Turizo

‘Ella Baila Sola’ - Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ - Myke Towers

‘Según Quién’ - Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′ - Bizarrap & Shakira

‘Solo Conmigo’ - Romeo Santos

‘TQG’ - Karol G & Shakira

‘Un X100to’ - Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150′ - Yandel & Feid

Álbum do Ano

‘3Men2 KBRN’ - Eladio Carrión

‘Colmillo De Leche’ - Carin León

‘Desvelado’ - Eslabón Armado

‘El Comienzo’ - Grupo Frontera

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ - Feid

‘Génesis’ - Peso Pluma

‘Mañana Será Bonito’ - Karol G

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ - Bad Bunny

‘Pa Que Hablen’ - Fuerza Regida

‘Playa Saturno’ - Rauw Alejandro

Colaboração do Ano

La Bebe Remix’ - Yng Lvcas & Peso Pluma

‘Según Quién’ - Maluma & Carin León

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′ - Bizarrap & Shakira

‘Un X110to’ - Grupo Frontera & Bad Bunny

‘Yandel 150′ - Yandel & Feid

Colaboración Crossover Del Año

‘Dientes’ - J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘El Merengue’ - Marshmello & Manuel Turizo

‘Niña Bonita’ - Feid & Sean Paul

‘Ojalá’ - The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

‘Vocation’ - Ozuna & David Guetta

Mejor Artista Crossover

Adam Levine

David Guetta

DJ Khaled

Drake

Marshmello

Rema

Sean Paul

Usher

Artista Streaming do Ano

Bad Bunny

Eslabon Armado

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Young Miko

Gira Del Año

‘Doble P Tour 2023′ - Peso Pluma

‘Fórmula Vol. 3 Tour’ - Romeo Santos

‘Luis Miguel Tour 2023′ - Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito’ - Karol G

‘Soy Rebelde Tour’ - RBD

Artista Global Latino do Ano

Bad Bunny

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Junior H

Karol G

Maluma

Peso Pluma

Quevedo

Shakira

Música Latina Global do Ano

‘Classy 101′ - Feid & Young Miko

‘Ella Baila Sola’ - Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Lala’ - Myke Towers

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′ - Bizarrap & Shakira

‘Un X100to’ - Grupo Frontera & Bad Bunny

Melhor Dúo ou Grupo - Pop

Camila

Morat

Piso 21

RBD

Reik

Melhor Artista - Pop

Bizarrap

Enrique Iglesias

Manuel Turizo

Sebastián Yatra

Shakira

Melhor Álbum - Pop

‘Bailemos Otra Vez’ - Chayanne

‘Cupido’ - Tini

‘Orquídeas’ - Kali Uchis

Melhor Música - Pop

‘Acróstico’ - Shakira

‘Beso’ - Rosalía & Rauw Alejandro

‘Fugitivos’ - Camila

‘Pasa_je_ro’ - Farruko

‘Una Noche Sin Pensar’ - Sebastián Yatra

Melhor Artista - Urbano

Bad Bunny

Feid

Karol G

Rauw Alejandro

Young Miko

Melhor Álbum - Urbano

‘Data’ - Tainy

‘LPM (La Perreo Mixtape)’ - Yng Lvcas

‘Mañana Será Bonito’ - Karol G

‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ - Bad Bunny

‘Playa Saturno’ - Rauw Alejandro

Melhor Música - Urbano

‘Lala’ - Myke Towers

‘TQG’ - Karol G & Shakira

‘Un Cigarrillo’ - Chencho Corleone

‘Where She Goes’ - Bad Bunny

‘Yandel 105′ - Yandel & Feid

Melhor Colaboração - Urbano

‘Arranca’ - Becky G Ft. Omega

‘Borracho y Loco’ - Yandel & Myke Towers

‘Classy 101′ - Feid & Young Miko

‘Hey Mor’ - Ozuna & Feid

‘Me Porto Bonito’ - Bad Bunny & Chencho Corleone

Melhor Artista - Regional Mexicano

Carin León

Gabito Ballesteros

Ivan Cornejo

Junior H

Peso Pluma

Melhor Duo ou Grupo - Regional Mexicano

Calibre 50

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Ángeles Azules

Melhor Álbum - Regional Mexicano

‘Desvelado’ - Eslabon Armado

‘Colmillo De Leche’ - Carin León

‘El Comienzo’ - Grupo Frontera

‘Génesis’ - Peso Pluma

‘Pa Las Baby’s y Belikeada’ - Fuerza Regida

Melhor Música - Regional Mexicano

‘Di Que Sí’ - Grupo Marca Registrada & Grupo Frontera

‘Difícil Tu Caso’ - Alejandro Fernández

‘Dirección Equivocada’ - Calibre 50

‘Indispensable’ - Carin León

‘TQM’ - Fuerza Regida

Melhor Colaboração - Regional Mexicano

‘Bebe Dame’ - Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘El Amor De Su Vida’ - Grupo Frontera & Grupo Firme

‘Ella Baila Sola’ - Eslabon Armado & Peso Pluma

‘Pa’ Olvidarme De Tus Besos’ - Lenin Ramírez & Banda MS de Sergio Lizárraga

‘Qué Agonía’ - Yuridia & Ángela Aguilar

Melhor Artista - Tropical

Carlos Vives

Luis Figueroa

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Melhor Música - Tropical

‘Bailando Bachata’ - Chayanne

‘Bandido’ - Luis Figueroa

‘La Falta Que Me Haces’ - Natti Natasha

‘Me Enrd’ - Prince Royce

‘Solo Conmigo’ - Romeo Santos

Mejor Colaboración - Tropical

‘Ambulancia’ - Camilo & Camila Cabello

‘Así Es La Vida’ - Enrique Iglesias & María Becerra

‘El Merengue’ - Marshmello & Manuel Turizo

‘La Fórmula’ - Maluma & Marc Anthony

‘Si Tú Me Quieres’ - Fonseca & Juan Luis Guerra