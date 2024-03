Estados Unidos e Sérvia caem no mesmo grupo no basquete de Paris 2024

Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, durante o jogo contra o New York Knicks AP Foto / Jeff Chiu (Jeff Chiu/AP)

Em busca de sua quinta medalha olímpica de ouro consecutiva no basquete masculino, a seleção masculina dos Estados Unidos enfrentará a Sérvia e o Sudão do Sul em dois de seus três jogos da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto as mulheres abrirão o torneio com a revanche da disputa pela medalha de ouro dos Jogos anteriores contra o Japão.

A FIBA, o órgão regulador do basquetebol mundial, realizou na terça-feira o sorteio para os Jogos de Paris em Miles, Suíça, estabelecendo assim os locais do torneio de 12 equipes.

O quadro do torneio feminino já está completo, enquanto ainda faltam definir quatro vagas para os homens; que serão concedidas aos vencedores dos torneios de qualificação que serão realizados no início de julho. Os Jogos Olímpicos começam em 27 de julho.

A seleção masculina dos Estados Unidos será dirigida por Steve Kerr. Cheryl Reeve treinará as mulheres que buscam seu oitavo título consecutivo. As duas equipes estão no topo do ranking mundial e têm sido - até agora - as potências dominantes no basquete olímpico.

Os homens começam sua jornada contra a Sérvia em 28 de julho. As mulheres estrearão contra o Japão no dia seguinte. Outros jogos do grupo masculino incluem: Estados Unidos contra o Sudão do Sul em 31 de julho e em 3 de agosto contra uma seleção proveniente do playoff.

As mulheres jogam em 1 de agosto contra a Bélgica e em 4 de agosto diante da Alemanha.

"Estou entusiasmado com o desafio e me preparando para jogar no torneio olímpico", disse Kerr. "A emoção continua aumentando, especialmente agora que sabemos que enfrentaremos a Sérvia, que foi a segunda colocada na última Copa do Mundo, e o Sudão do Sul, que receberemos em Londres como parte do USA Basketball Showcase".

Os americanos enfrentarão o Sudão do Sul em Londres dias antes de chegarem a Paris como parte de uma série de jogos de exibição.

Mas especialmente no caso dos homens, o ouro não é garantido. Os Estados Unidos não conseguiram medalha no Campeonato Mundial da China em 2019 e na edição de 2023 nas Filipinas e, embora pretendam competir nas Olimpíadas com uma equipe estelar - LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, entre outros, disseram que querem jogar - nada está garantido.

A seleção da Sérvia certamente incluirá Nikola Jokic, do Denver Nuggets, que foi MVP da NBA e das finais, e atualmente é um dos jogadores mais dominantes. A Sérvia ficou em segundo lugar atrás da Alemanha na última Copa do Mundo, sem Jokic em sua equipe.

No Grupo C, os Estados Unidos enfrentarão o vencedor do torneio classificatório em Porto Rico — entre México, Costa do Marfim, Lituânia, Itália, Bahrein ou Porto Rico.

No Grupo A, Austrália e Canadá aguardam os vencedores do torneio de qualificação - um na Espanha (com a participação da Espanha, Finlândia, Polônia, Bahamas, Líbano e Angola), e o outro na Grécia (com Grécia, Eslovênia, Nova Zelândia, Croácia, Egito e República Dominicana).

A França local, com Victor Wembanyama, lidera o Grupo B enfrentando o campeão do mundo Alemanha e Japão. Eles esperam pelo vencedor do torneio na Letônia (com Letônia, Geórgia, Filipinas, Brasil, Camarões e Montenegro).