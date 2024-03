“Épico”: Chris Hemsworth falando espanhol mal ao lado de Anya Taylor Joy diverte as redes

Embora Chris Hemsworth seja casado com Elsa Pataky, atriz espanhola, aparentemente ele não aprendeu muito do idioma espanhol, pois protagonizou um divertido vídeo com Anya Taylor Joy enquanto promoviam seu novo filme ‘Furiosa: Da saga Mad Max’.

O novo filme que une a argentina com o australiano pretende abordar as origens da personagem de Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria e será lançado em 24 de maio. Anya dará vida a Furiosa, enquanto Chris deixa o martelo de Thor para se tornar Dementus, um senhor da guerra que rivalizará com Immortan Joe.

Ele tem 14 anos e é famoso por estar com Elsa, com quem também tem três filhos: India Rose, Sasha e Tristan, mas aparentemente não conseguiu desenvolver suas habilidades em espanhol.

O divertido momento

Chris Hemsworth tem uma pendência e é conseguir falar espanhol fluentemente ou continuar enfrentando as zombarias toda vez que tenta falar esse idioma.

No vídeo promocional, Hemsworth tenta iniciar o diálogo de forma efusiva para convidar os espectadores a não perder o filme, no entanto, Anya precisa intervir para corrigir os erros que ele comete ao falar, e eles deixaram um clipe "épico" que fez muita gente rir nas redes sociais.

Até mesmo, Chris teve que suportar como sua esposa e seus filhos riem de suas tentativas de falar em espanhol.

"Olá, eu sou Chris Hemsworth e estou aqui com Furiosa pessoalmente: Anya Taylor Joy", começou o ator, enquanto sua companheira o interrompe para falar.

"Olá, eu sou Anya Taylor Joy. Chris e eu queremos apresentar o trailer de 'Furiosa: Mad Max Saga', nosso novo filme."

A seguir, a famosa afirma que o filme será “épico” e “cheio de ação”, com Hemsworth acompanhando-a, destacando as palavras “épico” e “ação” de forma engraçada.

Anya, que tem um inglês e espanhol perfeitos, tem uma mistura de culturas, já que seu pai é escocês-argentino e sua mãe anglo-espanhola. Por isso, o sotaque argentino ainda está presente quando ela fala e a fluidez não foi perdida.

Os comentários sobre o vídeo não se fizeram esperar, pois mais de um se mostrou surpreso ao ver que ele não aprendeu a falar espanhol depois de tantos anos com sua esposa espanhola, no entanto, elogiaram seu grande senso de humor.

"Chris tentando falar espanhol é muito engraçado", "Me mata Chris dizendo 'épica' jogando montinho", "Um anúncio muito eficaz hahaha", "Chris tem esposa espanhola e não fala espanhol, não critico mais meu mau inglês", comentaram.