Cansado de provocações, Popó decide encarar Belfort no ringue: “cara insuportável”

A insistência e as constantes provocações do lutador Vitor Belfort fizeram que com o ex-campeão Acelino Popó mudasse de ideia e aceitasse subir no ringue para enfrentá-lo em uma luta de boxe.

Desde a luta contra Bambam, Belfort vem provocando o pugilista de 48 anos e o desafiando publicamente, por isso Popó promete nocauteá-lo. “É um cara que está apagado, na merda no mundo da luta. Ninguém gosta desse cara, ninguém vai com a cara dele. Cara insuportável. Me desafiando, falando besteira, começou a falar da minha vida pessoal, até mesmo da minha estética. Ele começou igual ao Bambam e por conta disso vai cair igual ao Bambam”, disse o lutador.

O duelo, entretanto, promete ser muito diferente das últimas lutas de Popó, contra Whinderson Nunes e Bambam, ambos com pouca ou nenhuma experiência em lutas. Belfort é ex-campeão do UFC e já fez algumas lutas de boxe, uma delas com o ex-campeão Evander Holyfield. No mínimo, será um confronto digno de dois ex-campeões e apesar do favoritismo de Popó, Belfort não é um oponente que pode ser tratado com o mesmo desdém com que lutou contra Bambam, mesmo sabendo que trata-se mais de uma exibição, de um show, do que uma luta propriamente dita.

BAMBAM NEM ESQUENTOU O RINGUE

O confronto com o ex-BBB Kleber Bambam durou poucos minutos, para desespero das pessoas que pagaram o pay per view para ver uma luta de boxe. As apresentações dos dois lutadores demoraram mais do que a luta, que acabou em poucos segundos.

Entretanto, do ponto de vista financeiro, segundo os próprios participantes, o duelo foi muito bem sucedido, com cada um deles faturando alguns milhões e firmando um modelo de negócio que ainda deve reunir muitos famosos no ringue.