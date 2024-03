Ariana Grande oficialmente se divorcia de Dalton Gomez

É oficial, foi divulgado que Ariana Grande e Dalton Gomez já assinaram o divórcio; além disso, vazou qual foi o acordo financeiro ao qual chegaram para que a separação ocorresse da melhor maneira possível.

Deve-se notar que o processo legal gerou vários comentários, pois a cantora começou um novo relacionamento com Ethan Slater, seu colega de elenco no filme Wicked.

Acordo de divórcio de Ariana Grande e Dalton Gomez

Ariana fará um pagamento único de US$ 1,25 milhões ao corretor de imóveis de luxo, sem qualquer obrigação de pensão alimentícia futura, conforme relatado pela mídia internacional.

Além disso, Ariana concordou em compartilhar metade dos lucros da venda de sua casa em Los Angeles com Gomez, e também se comprometeu a cobrir as taxas legais do advogado, até um máximo de US$ 25 mil, de acordo com o acordo pré-nupcial que haviam assinado.

Após solicitar o divórcio de forma simultânea em setembro de 2023, fontes próximas a Ariana e Dalton revelaram que a cantora e o corretor de imóveis já haviam resolvido os detalhes antes de comparecerem aos tribunais, buscando garantir uma separação legal rápida e amigável.

Assim foi a história de amor deles

A artista iniciou seu relacionamento com o agente imobiliário em janeiro de 2020 e em dezembro anunciaram seu noivado.

Em maio de 2021, eles se casaram em segredo em uma cerimônia privada, o que surpreendeu os fãs.

Através da sua conta do Instagram, Ariana compartilhou alguns momentos ao lado do seu então marido, embora tenham sido poucas vezes.

Em julho de 2023, foi relatado que Ariana e Dalton estavam separados desde janeiro, e que já iniciaram o processo legal de divórcio.

Foi quando se confirmou que ela estava começando um novo relacionamento, o que deu muito o que falar.