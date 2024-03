“A velhice pegou ele”, Tom Cruise é flagrado filmando um filme desgrenhado e com olheiras

Tom Cruise é um dos atores mais famosos de Hollywood e, aos 61 anos, continua acumulando sucessos e trabalhando em filmes de grande sucesso.

O ator está atualmente em Londres para filmar o filme Missão Impossível 8, e foi visto chegando ao set e até mesmo gravando.

Através das redes sociais, fotos viralizaram mostrando o ator filmando no heliporto de Londres gravando algumas cenas do filme e, embora tenha cumprimentado os paparazzis e se mostrado feliz e sorridente, desencadeou críticas por sua aparência.

Criticam Tom Cruise por sua aparência aos 61 anos

Nas fotos, vemos Tom Cruise em Londres, caminhando com um visual de calça e suéter preto e com o cabelo comprido.

No entanto, ele parecia desalinhado e com olheiras visíveis, algo normal com a idade, mas muitos afirmam que isso se deve ao "excesso de botox", pois "já não consegue nem rir".

“O rosto dele já é uma missão impossível 😂”, “que ele se aposente por favor”, “Até quando essa saga com Tom Cruise, dá um pouquinho de medo 🤭”, “A pensão do Tom 😂😂😂”, “Ele já parece bem inchado, com olheiras bem marcadas, já está na hora de descansar”, “Os anos não passam em vão, ninguém escapa, nem mesmo Tom”, “A velhice chegou para esse homem, que se aposente, não está mais apto para fazer Missão Impossível”, “As cirurgias plásticas que ele fez não estão tendo efeito”, e “Mas o que aconteceu com ele, parece que envelheceram uns 80 anos de uma vez”, foram algumas das reações nas redes.

Embora o famoso tenha um corpo em forma para a sua idade e continue tão tonificado como antes, não é a primeira vez que o criticam por seu rosto, pois em outras ocasiões disseram que o excesso de botox o “desfigurou” e ele já não parece ele mesmo, algo que também foi dito sobre Brad Pitt e Zac Efron.