Laura Pausini recebe oxigênio durante show

Durante um de seus shows na Arena da Cidade do México, a cantora italiana Laura Pausini teve que receber oxigênio depois de admitir que não estava se sentindo muito bem enquanto estava no palco.

No vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver a famosa indicando que terá que pedir oxigênio, pois poderia desmaiar a qualquer momento. “Um momento apenas. Podem acender as luzes, não há nada secreto. Claro, eu nunca deixarei de cantar. Quando eu estiver em turnê nos asilos, será assim”, diz a cantora.

Após a cena, o público não teve dúvidas em animar a famosa e mostrar seu apoio cantando a música que ela estava interpretando, um momento bastante emocionante que aconteceu durante o evento em que Laura Pausini cantou suas músicas mais populares.

Recomendados

Dessa forma, diz-se que uma das razões pelas quais esse incidente pode ter ocorrido é devido à altitude da capital do país. No entanto, apesar de seu desconforto, a cantora conseguiu tranquilizar o público com as seguintes palavras:

“Se eu não usar, vou desmaiar, sem problema”, ele diz a uma das pessoas de sua equipe, enquanto solta a máscara de oxigênio para poder continuar com sua apresentação.

É importante destacar que, embora a altura tenha causado um momento difícil para Laura Pausini, ela conseguiu terminar sua apresentação dando o melhor de si para seu público, permanecendo de pé no dia seguinte em seu concerto sem enfrentar nenhum contratempo.

A reação nas redes sociais

Muitos de seus fãs, ao ver o vídeo, não puderam deixar de expressar sua admiração por Laura Pausini, classificando-a como uma cantora excepcional e comprometida com seu trabalho.

"Uma ARTISTA excepcional em todos os sentidos da palavra, nunca vi alguém tão comprometido com seu público, tão humilde e profissional ao mesmo tempo e oferecendo um espetáculo magistral", indica um dos comentários.